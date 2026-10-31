Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı - Son Dakika
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Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı

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Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
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Babasını tanımayan yok! Çektiği video başına iş açtı
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Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr.'ın kız arkadaşıyla çektiği video başına iş açtı. İddiaya göre oğlunun görüntülerine kayıtsız kalmayan Ronaldo, genç futbolcuya sosyal medya kısıtlaması getirdi.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr., bu kez futbol sahasındaki performansıyla değil, özel hayatıyla konuşuluyor. Genç futbolcunun kız arkadaşıyla birlikte çektiği video dikkat çekti. Görüntülerde ikilinin farklı kıyafetlerle kamera karşısına geçtiği görüldü.

RONALDO'DAN OĞLUNA KISITLAMA İDDİASI

Videonun ardından Cristiano Ronaldo'nun oğlunun sosyal medya kullanımına müdahale ettiği öne sürüldü. İddiaya göre dünyaca ünlü futbolcu, söz konusu görüntülerin ardından Cristiano Jr.'a sosyal medya kısıtlaması getirdi.

Cristiano RonaldoSosyal MedyaSosyal MedyaMedyaSporSon Dakika

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