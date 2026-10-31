Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar

Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ünlü oyuncular Evrim Alasya ve Emre Kınay'ın birlikte sahne aldığı tiyatro oyununda eğlenceli anlar yaşandı. Alasya'nın performansı karşısında kendisini tutamayan Kınay, sahnede gülmeye başladı. O anlarda salondaki izleyiciler de kahkahalara boğuldu.
"İki Bekar" isimli tiyatro oyunuyla izleyicinin karşısına çıkan Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın sahnesinde eğlenceli anlar yaşandı.
EMRE KINAY KENDİNİ TUTAMADI
Komedi türündeki oyunda Alasya'nın kendini rolüne kaptırdığı anlar, renkli görüntülere sahne oldu. Emre Kınay kendisini tutamayarak gülmeye başlarken, salonda da kahkahalar yükseldi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Evrim Alasya'nın rolüne kendisini kaptırdığı ve Emre Kınay'ın gülmekten kendisini alamadığı anlar, tiyatro salonundaki bir izleyici tarafından kaydedildi.
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