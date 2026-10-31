Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar

"İki Bekar" isimli tiyatro oyunuyla izleyicinin karşısına çıkan Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın sahnesinde eğlenceli anlar yaşandı.

EMRE KINAY KENDİNİ TUTAMADI

Komedi türündeki oyunda Alasya'nın kendini rolüne kaptırdığı anlar, renkli görüntülere sahne oldu. Emre Kınay kendisini tutamayarak gülmeye başlarken, salonda da kahkahalar yükseldi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Evrim Alasya'nın rolüne kendisini kaptırdığı ve Emre Kınay'ın gülmekten kendisini alamadığı anlar, tiyatro salonundaki bir izleyici tarafından kaydedildi.