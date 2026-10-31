Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Levent, Oppong, Skriniar, Semedo, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Kerem, Oğuz, Lukaku.

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan, Taha, Sundberg, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Antunes, Janderson, Juan.

CANLI ANLATIM:

11' Semedo’nun Miroshi’ye müdahalesinin ardından Göztepeli oyuncular faul itirazında bulundu. Ancak hakem oyunu devam ettirdi.

10' Fenerbahçe, bu dakikalarda topa daha fazla sahip olarak rakip yarı sahada baskısını artırıyor.

9' YİNE KALECİ! Oğuz Aydın, sağ kanattan hızlı bir şekilde ceza sahasına sokuldu ve şutunu çekti. Arda Özçimen topu çıkardı ancak dönen topa İrfan Can yetişemedi. Top yeniden Göztepe’ye geçti.

8' KALECİ! Lukaku, kaleye doğru sokularak şutunu çekti ancak istediği vuruşu yapamadı. Göztepe kalecisi Arda Özçimen, topu rahatlıkla kontrol etti.

7' Göztepe, ön alan baskısını artırıyor. Fenerbahçe, rakibinin baskısı karşısında kendi yarı sahasında pas yaparak çıkış yolu arıyor.

6' Karşılaşmanın ilk bölümünde sert ikili mücadeleler ön plana çıkıyor. İki takım da sık sık faullere başvururken oyun zaman zaman kesintiye uğruyor.

4' Göztepe’nin kullandığı taç atışında Kante araya girerek topu uzaklaştırdı. Ancak top yeniden taca çıktı ve sarı-kırmızılılar bir kez daha taç kullanacak.

3' N'Golo Kante, yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

2' İrfan Can’ın kullandığı duran top sonrası ceza sahasına gönderilen ortada Göztepe savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.