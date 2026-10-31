Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, iki Alman vatandaşının şikayeti üzerine Sarıgül ailesine yönelik başlattığı “kara para aklama” soruşturmasında yeni ifadeler dosyaya girmeye devam ediyor. Soruşturmada daha önce eski koruma Beşir Ömer Demir ile eski belediye çalışanı C.D.’nin ifadeleri de kamuoyuna yansımıştı.

“HESABIMA 15 BİN LİRA GELDİ”

Burak Doğan'ın haberine göre, soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren M.B., kendisine yöneltilen suçlamayı anladığını belirterek hesabına gelen paraya ilişkin şunları söyledi:

“Hesabıma Mustafa Sarıgül’ün muhasebecisi olan V.A. tarafından 15.000 TL para geldi. Yaklaşık olarak 3-4 sene önce harçlık olarak bu parayı bana göndermişti. Mustafa Sarıgül ile de en son 1 ay önce telefonumdan yazışma gerçekleştirdim.”

“7-8 YAŞLARINDAYDIM”

Sarıgül ile ilkokul yıllarında tanıştığını anlatan M.B., “Mustafa Sarıgül isimli kişiyi İzzetpaşa İlköğretim okuluna giderken tanıdım, daha sonradan bu okulun ismi Mustafa Sarıgül İlköğretim okulu oldu. Söz konusu dönemde 7-8 yaşlarındaydım” dedi.

M.B., Şişli Belediyesinin düzenlediği gençlik kamplarına iki kez katıldığını hatırladığını belirterek, “O dönem Beşir Ömer Demir’de bu kamplara katılırdı, hatta şu anki eşi de bu kamplara katılırdı” ifadelerini kullandı.

“SARIGÜL’E SÖZ VERDİM” MARŞI

Kamplarda liderlik eğitimi verildiğini ve marş ezberletildiğini öne süren M.B., şöyle konuştu:

“Kamplarda liderlik eğitimi verilir, marşlar ezberletilirdi. ‘Ben kararımı verdim, lider olmaya geldim, ülkeme hizmet için Sarıgül’e söz verdim, ben lider olacağım’ şeklinde ezber yapardık. Mustafa Sarıgül ile tanışacağız diye çocuk olduğumuz için heyecanlanırdık. Ben ve ablam bu şekilde liderlik kampında birçok kişiyle tanıştık.”

M.B., K.E. ve A.S. ile kampta, Y.G. ve E.E. ile ise seçim döneminde Sarıgül’ün yanında tanıştığını söyledi. Lise 1 ve lise 2'de okuldan sonra Şişli Belediyesine giderek belediye çalışanlarıyla görüştüklerini de anlattı.

FOTOĞRAF ÇEKİLİRKEN DOKUNDUĞU İDDİASI

M.B., Sarıgül’ün liderlik kampında ve belediyede kendilerini yanına çağırıp fotoğraf çekilmek istediğini belirterek, fotoğraf sırasında dokunduğunu iddia etti. M.B., “Mustafa Sarıgül fotoğraf çekilirken elini göğüs bölgemize taraf götürür, sıkıca sıkardı. Bazen canımızın yandığı da oluyordu. Hatta belimizden tutarak fotoğraf çekinmek için poz verirdi” dedi.

“ROL MODEL OLDUĞU İÇİN CİNSEL AMAÇLA YAKLAŞMADIĞINI DÜŞÜNÜYORDUM”

Çocukken bu davranışların ne anlama geldiğini kavrayamadığını öne süren M.B., şunları söyledi:

“O dönem çocuk olduğumuz için bu hareketlerin cinsel amaçla yapılıp yapılmadığını idrak edemiyorduk. Mustafa Sarıgül gençler için rol model olduğundan cinsel amaçla yaklaşmadığını düşünüyordum. Ancak göğsümüzün yanını, bel boşluğumuzu, bacağımızı sıktığını net olarak hatırlıyorum.”

“KULAĞIMA FISILDADI”

M.B., 2021-2022 yıllarında ablasıyla birlikte Sarıgül’ün Ulus’taki Platin Sitesi’nde bulunan evine gittiklerini anlattı. Evde Beşir Ömer Demir, ablası, Sarıgül ve C. isimli temizlik görevlisinin bulunduğunu söyleyen M.B., şunları öne sürdü:

“Mustafa Sarıgül yanımızda viski içip kırmızı kapya biber yiyordu. Bir vakitten sonra beni yanına çağırıp kulağıma ‘G.’yi öper misin?’ şeklinde fısıldadı. Daha sonradan bir anda gömleğini çıkartıp, Beşir Ömer Demir’i odaya alarak gittiler.”

M.B., Demir’in bir süre sonra yanlarına gelerek “Başkan uyudu, sizi eve bırakacağım” dediğini aktardı. Demir’i de küçüklüğünden, liderlik kampından tanıdığını belirtti.

YEMEKTE YAŞANDIĞINI İDDİA ETTİĞİ OLAY

M.B., yaklaşık 19-20 yaşlarındayken aynı eve yeniden gittiklerini ve masada 8-10 kişiyle yemek yediklerini anlattı. Yemek sırasında Sarıgül’ün yanında oturan 35-40 yaşlarındaki bir kadınla birlikte masadan kalkarak buzlu camlı çalışma odasına geçtiğini öne süren M.B., o anları camın arkasından gördüğünü iddia etti. M.B., ifadesini “Şu anlık diyeceklerim bundan ibarettir” sözleriyle tamamladı.

SORUŞTURMA 16 EKİM’DE BAŞLAMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının şikayeti üzerine 16 Ekim’de Sarıgül ailesine yönelik “kara para aklama” iddiasıyla soruşturma başlattı. Soruşturmada Sarıgül’ün ağabeyi Metin Mevlüt Sarıgül’ün de aralarında bulunduğu 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Milletvekili dokunulmazlığı bulunan Sarıgül hakkındaki iddiaların ise ayrıca değerlendirilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderileceği açıklandı.

Soruşturma kapsamında ifade veren eski koruma Beşir Ömer Demir, 2021'den itibaren 3 yıl boyunca Sarıgül’ün cinsel saldırısına maruz kaldığını öne sürmüştü. Eski Şişli Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü C.D. de gençlik kamplarında Sarıgül ile tanıştırıldığını ve belediyede çalıştığı dönemde kendisi ile bazı çalışma arkadaşlarına cinsel amaçlı müdahalelerde bulunulduğunu iddia etmişti.

SARIGÜL: İDDİALAR ASILSIZDIR

Sarıgül, 28 Ekim’de yaptığı açıklamada iddiaları reddetmişti. Sarıgül, “Soruşturmaya konu olan iddialar asılsızdır. Hiçbirini kabul etmiyorum. 1956 yılından bu yana hesabını veremeyeceğim hiçbir bir konu yoktur” demişti.

Erzincan Milletvekili Sarıgül, 30 Ekim’de ise YENİ Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Sarıgül, “Partimi bu soruşturma nedeniyle çıkan tartışmaların dışına çıkarmak amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar YENİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Hukukun üstünlüğü, hakikat, vicdan ve hakkaniyet çerçevesi içinde, adalet tecelli edecek ve ben partime döneceğim” ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de daha önce yaptığı açıklamada, “Bu vahim iddialar doğru çıkarsa Sarıgül’ü biz de savunamayız, en sevdikleri de savunamaz” demişti.