Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri

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Fenerbahçe\'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından teknik direktör adayları arasında adı geçen Mattia Croci-Torti, geleceği hakkında konuştu. Lugano'da mutlu olduğunu belirten İsviçreli çalıştırıcı, kulübünden ayrılmayı düşünmediğinin sinyalini verdi.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Lugano'yu çalıştıran Mattia Croci-Torti oldu. 44 yaşındaki teknik adam, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarla transfer söylentilerine yanıt verdi.

"BURADA MUTLUYUM"

Katıldığı bir programda konuşan Croci-Torti, Lugano'da kendisini rahat hissettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğum yerden memnunum, kendimi çok rahat hissediyorum ve mutluyum."

İsviçreli teknik adam, kulübünün gelişiminden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi:

"Lugano, son yıllarda her rakiple rekabet edebilecek bir takıma dönüştü. Bu yüzden sözleşmemi uzatmalarından (Ocak 2025'te, 3 yıllığına) memnun oldum. Ayrıca burada kimsenin hırslarımı bastırmak istediği hissine kapılmıyorum."

Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri

LUGANO İLE ZİRVEDE

Mattia Croci-Torti yönetimindeki Lugano, bu sezon ligde ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. İsviçre temsilcisi, geride kalan 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 31 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna yerleşti.

Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

2021 yılından bu yana Lugano'nun teknik direktörlüğünü yapan Croci-Torti'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Deneyimli çalıştırıcının açıklamaları, Fenerbahçe'ye olası transferi konusunda şu aşamada olumlu bir yaklaşım sergilemediğini ortaya koydu.

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri - Son Dakika
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