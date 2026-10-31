Fenerbahçe\'nin istediği hocadan sürpriz çıkış! İşte söyledikleri

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışları sürerken gündeme gelen isimlerden biri de Lugano'yu çalıştıran Mattia Croci-Torti oldu. 44 yaşındaki teknik adam, geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamalarla transfer söylentilerine yanıt verdi.

"BURADA MUTLUYUM"

Katıldığı bir programda konuşan Croci-Torti, Lugano'da kendisini rahat hissettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bulunduğum yerden memnunum, kendimi çok rahat hissediyorum ve mutluyum."

İsviçreli teknik adam, kulübünün gelişiminden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi:

"Lugano, son yıllarda her rakiple rekabet edebilecek bir takıma dönüştü. Bu yüzden sözleşmemi uzatmalarından (Ocak 2025'te, 3 yıllığına) memnun oldum. Ayrıca burada kimsenin hırslarımı bastırmak istediği hissine kapılmıyorum."

LUGANO İLE ZİRVEDE

Mattia Croci-Torti yönetimindeki Lugano, bu sezon ligde ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. İsviçre temsilcisi, geride kalan 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 31 puana ulaştı ve liderlik koltuğuna yerleşti.

SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTİYOR

2021 yılından bu yana Lugano'nun teknik direktörlüğünü yapan Croci-Torti'nin kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Deneyimli çalıştırıcının açıklamaları, Fenerbahçe'ye olası transferi konusunda şu aşamada olumlu bir yaklaşım sergilemediğini ortaya koydu.