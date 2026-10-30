Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın - Son Dakika
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Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın

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Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın
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Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın
Haber Videosu

Rusya'da bir kişi, lüks Maybach marka otomobilini odun taşımak için kullandı. Genellikle konforu ve prestijiyle öne çıkan otomobilin bu şekilde kullanılması, alışılmışın dışında görüntüler ortaya çıkardı.

Rusya'da bir kişinin milyonluk lüks Maybach otomobilini odun taşımak için kullanması dikkat çekti. Genellikle konforu ve prestijiyle öne çıkan araçla odun taşınması, alışılmışın dışında görüntüler ortaya çıkardı.

LÜKS OTOMOBİLLE ODUN TAŞIDI

Rusya'da varlıklı olduğu belirtilen bir kişi, lüks Maybach marka otomobilini odun taşımak için kullandı. Pahalı otomobilin günlük bir taşıma işinde tercih edilmesi şaşkınlık yarattı.

Lüksün böylesi! Servet değerindeki otomobille yaptığı işe bakın
RusyaYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kemal Tekinay Kemal Tekinay:
    Rusya'da ikinci el ve elde edilen Mercedes-Maybach fiyatları,model, versiyona ve aracın değiştirilmesine göre genellikle 2.340.000 ? ile 42.000.000 ? arasında bölünmüştür. Piyasadaki güncel fiyat aralıkları şu şekildedir: • İkinci El / Eski Kasa Modeller (Örn. X222 / S 450 , S 500 ): Yaklaşık 2.340.000 ? – 7.300.000 ? • Yeni Nesil ve Üst Donanım Modelleri (Örn. Z223 / S 580 ve üzeri): Yaklaşık 14.999.000 ? – 42.000.000 ? • Yeni/İthalat Tahmini Başlangıç ??Fiyatları: Yaklaşık 17.220.000 ? seviyesinden başlamaktadır. 2.500 Rus rublesi eşittir 1.549,92 Türk lirası 3 0 Yanıtla
    mehmet mehmet:
    bizi ötv ve vergilerle öpen hükümet varken. adamlara düşman yöneticileri yok demekki. 1 0
  • Emre Tunçdemir Emre Tunçdemir:
    kac yıl önceydi bu video ? 0 1 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Araba sahibinin kullanım özgürlüğündedir...bagaj da insan taşımadığına göre boş yere vıdı vıdı yapmayın yaw;))) 1 0 Yanıtla
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