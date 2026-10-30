Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı - Son Dakika
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Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı

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Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan\'dan devraldı
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Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan\'dan devraldı
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Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, liderleri Ankara'da bir araya getirdi. Türkiye toplantıda, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı.

Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AZERBAYCAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye toplantıda, TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldı. Azerbaycan'a dönem başkanlıkları boyunca gösterdikleri çabalar dolayısıyla teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kardeşlik bağlarımızı pekiştirecek şekilde ortak dilin yaygınlaştırılması, spor başta olmak üzere kültürel etkinliklerin desteklenmesi, ülkelerimiz arasında seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz" dedi.

Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı

TDT 13. Zirvesi Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda liderlere seslenen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Dönem başkanlığımızda yapay zekâ ve dijital kalkınma eylem planını sonuç odaklı ve mükerrerlikten uzak bir anlayışla ilerleteceğiz. 2027-2031 stratejisiyle stratejik ortaklık, ebedî dostluk anlaşmasının nihayetlendirilmesini çok önemli buluyorum. Biliyorsunuz 11-12 Kasım tarihlerinde COP31 Liderler Zirvesi'ne Antalya'da ev sahipliği yapacağız. Siz değerli kardeşlerimin katılımını beklediğimi tekrar ifade etmek isterim.

Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı
Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da katıldı.

"DÖNEM BAŞKANLIĞINI AĞIR BİR SORUMLULUK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Kıymetli kardeşlerim; genel sekreterlik görevi sona eren Sayın Kubanıçbek Ömüraliyev'e 2022 yılından beri teşkilatımıza sunduğu hizmetler için teşekkür ediyorum. Yeni Genel Sekreterimiz Mirvahid Azimov'a şimdiden başarılar diliyorum. Bugün devraldığımız dönem başkanlığını ağır bir sorumluluk ve kıymetli bir emanet olarak görüyoruz. İnşallah bu emanete hakkıyla sahip çıkmanın gayretinde olacağız.

Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı

LİDERLERLE AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Öte yandan; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen zirve öncesinde liderler, aile fotoğrafı için bir araya geldi. Beştepe Millet Sergi Salonu'nda çekilen aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gözlemci ülkeler Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Türkiye, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını Azerbaycan'dan devraldı

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI NEDİR?

İlk kuruluş adı "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi-Türk Konseyi)" olan TDT'nin temelleri, 3 Ekim 2009'da Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından imzalanan Nahçıvan Anlaşması ile atıldı.

Ortak tarih ve kültürel değerlere sahip Türk dünyasının entegrasyonunu hedefleyen TDT, üye ülkelerle ekonomiden politikaya, eğitimden kültüre, savunmadan güvenliğe, ulaştırmadan gümrüğe, turizmden spora kadar birçok alanda işbirliği için zemin oluşturuyor.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye ve Özbekistan'ın tam üye olduğu TDT'de Türkmenistan, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gözlemci statüsünde yer alıyor.

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AzerbaycanTürkiyeAnkaraGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mustafa Sagdic Mustafa Sagdic:
    iyi yapmış Azerbaycan zaten sapıttı safını belli etti, 8 12 Yanıtla
    Doğuş Doğuş:
    Ne yapsınlar mesela ülkeyi fetö gibi vb.tarikatlarin eline verip sonra kandirildikmi desinler 3 4
    Ahmet AKGÜL Ahmet AKGÜL:
    Hangisi dürüst ki? Türkiye medeni sadece 1 4
  • tuncay.brn tuncay.brn:
    tek devlet iki millet lafinida cikarin artik biraz ciddiyet 7 10 Yanıtla
    Hakan Yücelen Hakan Yücelen:
    zaten tek millet 2 devlettir doğrusu. 3 0
  • Ergun Sen Ergun Sen:
    Boş işler.Avrupa birliği gibi bir sistem kurun…Bunlar evlilik oynuyorlar… 9 2 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Siyasal islamci zehirli mantarlari ülkesine sokmayan bir kahramandir sayin ALİYEV 8 0 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Bizim arapçı zihniyetten bir sihim olmaz 7 0 Yanıtla
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