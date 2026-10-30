Emine Erdoğan\'dan Çankaya Köşkü\'nde lider eşleriyle katıldıkları sergi ve defileye ilişkin paylaşım:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Zirvesi kapsamında Ankara'da düzenlenen programda Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Ziroat Mirziyoyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman'ı ağırladı.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen toplantının ardından Emine Erdoğan ve konuk lider eşleri, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitülerince hazırlanan sergiyi gezdi, geleneksel kıyafetlerin tanıtıldığı defileyi izledi.

TÜRK DÜNYASININ GELENEKSEL EL SANATLARI SERGİLENDİ

Olgunlaşma Enstitülerinin koleksiyonlarından seçilen 34 eserin yer aldığı sergide, Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan ortak kültürel mirasın izleri ziyaretçilere sunuldu.

Dokuma, nakış, geleneksel giyim, süsleme sanatları ve çeyiz geleneğinden örneklerin yer aldığı sergide lider eşleri eserleri yakından inceledi. Konuklar, kendi ülkelerinin geleneksel kıyafetleriyle benzerlik taşıyan parçalar üzerine de sohbet etti.

GELENEKSEL GELİNLİKLER VE OSMANLI SARAY KIYAFETLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI

Sergi gezisinin ardından lider eşleri, Olgunlaşma Enstitülerince hazırlanan defileyi izledi.

Defilede Anadolu'nun geleneksel gelinlikleri, Osmanlı saray kadın giyimi ve Türk dünyasının yöresel kıyafetlerinden esinlenilerek hazırlanan tasarımlar sergilendi. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin geleneksel giyim kültürlerinden ilham alan gelinlikler de koleksiyonda yer aldı.

Tasarımlarda Anadolu'nun köklü giyim ve süsleme kültürü ile Türk dünyasının ortak kültürel değerleri bir araya getirildi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN KÜLTÜREL MİRAS VURGUSU

Emine Erdoğan, programın ardından sosyal medya hesabından sergi ve defileye ilişkin fotoğraflar paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Olgunlaşma Enstitülerimizin hazırladığı sergi ve defile vesilesiyle el emeği göz nuru değerlerimizi, değerli lider eşlerine tanıtmak çok kıymetliydi. Dokumadan nakışa, çeyiz geleneğinden süsleme sanatlarına uzanan seçkin eserlerle Anadolu'nun ve Türk dünyasının kültürel zenginliğini konuklarımızla buluşturduk.

Defilede ise geleneksel gelinliklerden Osmanlı saray giyimine, Türk dünyasının yöresel kıyafetlerinden ve mimarimizden ilham alan tasarımlara uzanan özel bir seçkiyi izledik. Her eserin içinde yaşatılmayı bekleyen bir hikaye var. Bu hikayeleri gün yüzüne çıkaran Olgunlaşma Enstitülerimizin, kültürel mirasımızı özgün yorumlarla dönüştürmeye ve dünyaya tanıtmaya devam etmesini diliyorum."

Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova'a broş hediye etti.