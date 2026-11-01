Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak

Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Süper Lig'de üst üste 7. yenilgisini alarak kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisi rekorunu kırdı. Kırmızı-beyazlılar, bu seriyi RAMS Başakşehir karşısında sonlandırmak istiyor.
Yakın zamanda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Samsunspor, bu sezon kötü gidişine ‘dur' diyemiyor.
SAMSUNSPOR'DAN ÜST ÜSTE 7 KAYIP
Süper Lig'in ilk 2 haftasında alınan 4 puanın ardından Samsun temsilcisi, puana hasret kaldı. Ligin 9. haftası geride kalırken, üst üste 7. mağlubiyetini alan kırmızı-beyazlılara yeni teknik direktör Nenad Bjelica da çare olamadı. Samsun temsilcisi, Bjelica ile çıktığı son 2 karşılaşmadan da sahadan boynu bükük ayrıldı. Sezona Göztepe beraberliği ve Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Samsunspor, bu karşılaşmaların ardından oynadığı müsabakalarda Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Çorum FK'ya 5-1, Erzurumspor'a 1-0, Trabzonspor'a 3-0, Kasımpaşa'ya 4-1 ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybetti.
KÖTÜ BİR REKOR KIRILDI
Kırmızı-beyazlı takım, Amed Sportif Faaliyetler yenilgisinin ardından 1998, 2006, 2023 ve 2026 yıllarında egale ettiği en uzun üst üste mağlubiyet serilerini geride bırakarak 7 mağlubiyetle rekor kırmış oldu.
SIRADAKİ RAKİP RAMS BAŞAKŞEHİR
Karadeniz temsilcisi, bugün İstanbul'da RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek ve bu kötü seriyi sonlandırmayı hedefleyecek.
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