Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak - Son Dakika
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Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak

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Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
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Samsunspor, Süper Lig'de üst üste 7. yenilgisini alarak kulüp tarihinin en uzun mağlubiyet serisi rekorunu kırdı. Kırmızı-beyazlılar, bu seriyi RAMS Başakşehir karşısında sonlandırmak istiyor.

Yakın zamanda Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Samsunspor, bu sezon kötü gidişine ‘dur' diyemiyor. 

SAMSUNSPOR'DAN ÜST ÜSTE 7 KAYIP

Süper Lig'in ilk 2 haftasında alınan 4 puanın ardından Samsun temsilcisi, puana hasret kaldı. Ligin 9. haftası geride kalırken, üst üste 7. mağlubiyetini alan kırmızı-beyazlılara yeni teknik direktör Nenad Bjelica da çare olamadı. Samsun temsilcisi, Bjelica ile çıktığı son 2 karşılaşmadan da sahadan boynu bükük ayrıldı. Sezona Göztepe beraberliği ve Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Samsunspor, bu karşılaşmaların ardından oynadığı müsabakalarda Fenerbahçe'ye 2-0, Kocaelispor'a 1-0, Çorum FK'ya 5-1, Erzurumspor'a 1-0, Trabzonspor'a 3-0, Kasımpaşa'ya 4-1 ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 kaybetti.

Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak

KÖTÜ BİR REKOR KIRILDI

Kırmızı-beyazlı takım, Amed Sportif Faaliyetler yenilgisinin ardından 1998, 2006, 2023 ve 2026 yıllarında egale ettiği en uzun üst üste mağlubiyet serilerini geride bırakarak 7 mağlubiyetle rekor kırmış oldu.

SIRADAKİ RAKİP RAMS BAŞAKŞEHİR

Karadeniz temsilcisi, bugün İstanbul'da RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek ve bu kötü seriyi sonlandırmayı hedefleyecek. 

BaşakşehirSamsunsporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Güler Murat Güler:
    Beter olun itici başkanınızla kümeye inşallah 0 1 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    çokmu canın yandı. 0 0
  • A B A B:
    Sistemin sürmesi için kura ile düşecek ve yükselecek takımlar önceden TFF tarafından belirleniyor millet de kader sanıyor 0 0 Yanıtla
  • Önder Erciyas Önder Erciyas:
    yüksel başkan fb ile ugraştıgı zamanı samsunspor için harcasaydı böyle olmazdı 0 0 Yanıtla
    ali tartan ali tartan:
    Nerde bunların kendini ikinci büyük üçüncü büyük takım arasında gören başkanları geçen sene Beşiktaş’ı kendine rakip görmemişti inşallah bu takım amatöre kadar düşer de o zaman görürsün pabucumun başkanı 0 0
    Halis demir Halis demir:
    fb ile uğraşan yok onlar kendileriyle upraşıyorlar beter olsunlar. 0 0
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