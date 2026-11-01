Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor - Son Dakika
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Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor

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Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor
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Sri Lankalı 50 yaşındaki Ruchira Ranasinghe, ülkesine dönebilmek için ihtiyaç duyduğu transit vizeyi alamayınca yaklaşık 3 yıldır Pasifik Okyanusu'ndaki Cook Adaları'nda mahsur kaldı. Yeni Zelanda ve Avustralya'dan aldığı ret yanıtları nedeniyle evine ulaşamayan kadın, kasım ayında evlenecek oğlunun düğününe de katılamama tehlikesiyle karşı karşıya.

Sri Lankalı 50 yaşındaki Ruchira Ranasinghe, ülkesine dönebilmek için ihtiyaç duyduğu transit vizeyi alamayınca yaklaşık 3 yıldır Pasifik Okyanusu'ndaki Cook Adaları'nda mahsur kaldı. Yeni Zelanda ve Avustralya'dan aldığı ret yanıtları nedeniyle evine ulaşamayan kadın, kasım ayında evlenecek oğlunun düğününe de katılamama tehlikesiyle karşı karşıya.

YENİ ZELANDA'DAN AYRILDI, GERİ DÖNEMEDİ

BBC'nin haberine göre Ranasinghe, Aralık 2022'de iki aylık ziyaretçi vizesiyle Yeni Zelanda'ya gitti. Burada sığınma başvurusunda bulunan kadın, başvurusu değerlendirilirken çalışma izni aldı ve bir restoranda işe başladı.

Restoranın kendisine çalışma vizesi konusunda sponsor olmayı kabul ettiğini belirten Ranasinghe, başvurusunun reddedilmesinin ardından bir göçmenlik danışmanının tavsiyesiyle Yeni Zelanda'dan ayrılarak başka bir ülkeden yeniden başvuru yapmaya karar verdi.

8 Kasım 2023'te Cook Adaları'na giden kadın, çalışma vizesi başvurusunun da reddedilmesi üzerine Sri Lanka'ya dönmek istedi. Ancak Yeni Zelanda'dan ayrılması, sığınma başvurusuyla bağlantılı vizesinin koşullarını ihlal etmesine neden oldu. Böylece ülkeye yeniden giriş yapabilmesinin önünde engel oluştu.

7 KEZ TRANSİT VİZE BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Sri Lanka'ya ulaşabilmek için Yeni Zelanda üzerinden seyahat etmeyi deneyen Ranasinghe, bu ülkeye üç kez transit vize başvurusunda bulundu. Başvurularının tamamı reddedildi.

Avustralya üzerinden dönüş yapmayı da deneyen kadın, bu ülkeye yaptığı dört transit vize başvurusundan da olumsuz yanıt aldı.

Yeni Zelanda Göçmenlik Dairesi, başvuruların reddedilme gerekçesi olarak kadının ülkeyi yalnızca transit geçiş amacıyla kullanacağına ikna olunamamasını gösterdi. Avustralya makamları ise bireysel dosyaya ilişkin ayrıntılı açıklama yapmadı.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR DA İŞE YARAMADI

Ranasinghe, Sri Lanka'ya ulaşabilmek için Tahiti ve Hawaii üzerinden farklı güzergahları da araştırdı. Ancak bu rotalarda gerekli vize işlemlerinin tamamlanabilmesi için biyometrik verilerinin Yeni Zelanda'da şahsen alınması gerekiyor. Ülkeye yeniden giriş izni alamayan kadın, bu seçeneği de değerlendiremiyor.

Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor

Cook Adaları'nda kaldığı süre boyunca bir otelin kendisine ücretsiz konaklama imkanı sağladığı, bölge sakinlerinin ise yiyecek ve giysi desteğinde bulunduğu belirtildi.

OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE KATILMAK İSTİYOR

Yaklaşık üç yıldır ülkesine dönemeyen Ranasinghe'nin en büyük üzüntülerinden biri de ailesinden uzak kalmak. Tek oğlunun kasım ayında yapılması planlanan düğününe katılmak isteyen kadın, yaşadığı belirsizliğin kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıprattığını ifade etti.

Sri Lanka Dışişleri Bakanlığı ise kadının ülkesine dönüşünü kolaylaştırmak için gerekli adımların atıldığını, Wellington'daki Sri Lanka Yüksek Komisyonu yetkililerinin Yeni Zelanda makamlarıyla temas halinde olduğunu bildirdi.

Pasifik OkyanusuYeni ZelandaAvustralyaSri LankaDünyaVizeSon Dakika

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