15 yıl sonra gelen galibiyet! İşte Liverpool-Arsenal maçının kazananı - Son Dakika
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15 yıl sonra gelen galibiyet! İşte Liverpool-Arsenal maçının kazananı

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15 yıl sonra gelen galibiyet! İşte Liverpool-Arsenal maçının kazananı
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İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Liverpool'u deplasmanda Kai Havertz'in golüyle 1-0 mağlup etti. Arsenal, 15 yıl aradan sonra Anfield'da kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleyi Arsenal, 1-0 kazandı.

15 YIL ARADAN SONRA TARİHİ ZAFER

Konuk ekip Arsenal'e galibiyeti getiren golü 16. dakikada golcü oyuncu Kai Havertz attı. Arsenal, bu sonuçla birlikte 15 yıl sonra rakibini deplasmanda yendi.

15 yıl sonra gelen galibiyet! İşte Liverpool-Arsenal maçının kazananı

FENERBAHÇE'NİN KONUĞU OLACAK

Bu sonucun ardından Arsenal, ligde 24 puana yükseldi ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Liverpool ise ligde 15 puanda kaldı. Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag deplasmanına gidecek ve ardından ligde gelecek hafta Hull City'yi kendi sahasında konuk edecek. Liverpool ise Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak. Ardından ligde Crystal Palace deplasmanına gidecek.

Arsenal FCLiverpoolFutbolSporSon Dakika

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