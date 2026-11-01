Sert şutu minik taraftarın yüzüne isabet etti, gönlünü formasını hediye ederek aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sert şutu minik taraftarın yüzüne isabet etti, gönlünü formasını hediye ederek aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sert şutu minik taraftarın yüzüne isabet etti, gönlünü formasını hediye ederek aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'de forma giyen Tchouameni'nin sert şutu, küçük bir taraftara isabet etti. Fransız oyuncunun maç sonunda minik taraftar ve ailesiyle bir araya gelerek kendilerine formasını hediye ettiği belirtildi.

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Racing Santander ile Real Madrid, El Sardinero Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

ŞUTU MİNİK TARAFTARIN YÜZÜNE GELDİ

Mücadeleyi 3-0 kazanan Real Madrid'de Tchouameni'nin maç içerisindeki bir şutunda talihsiz bir an yaşandı. Karşılaşma sırasında sert bir şut çeken yıldız futbolcunun vuruşu, tribünde maçı takip eden küçük bir taraftara isabet etti. Yaşanan talihsiz anın ardından duyarsız kalmayan Tchouameni, mücadelesi biter bitmez minik taraftarın yanına gitti.

FORMASINI HEDİYE ETTİ

Maçın ardından minik taraftar ve ailesiyle bir araya gelen Fransız milli futbolcu, hem küçük futbolseverin durumunu sorarak geçmiş olsun dileklerini iletti hem de formasını kendisine hediye etti.

Racing SantanderReal MadridLa LigaFransızHediyeFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye’de yapılabilir İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Eşinin ’köy yerinde kimse gelmez’ sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu Eşinin 'köy yerinde kimse gelmez' sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu
30 kilo veren Ata Demirer, işin sırrını açıkladı 30 kilo veren Ata Demirer, işin sırrını açıkladı
Talisca’dan Aziz Yıldırım’ı kızdıracak yorum Talisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorum
22:33
Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt
Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt
22:15
Vincenzo Italiano’dan flaş itiraf: Bunu düzeltmemiz lazım
Vincenzo Italiano'dan flaş itiraf: Bunu düzeltmemiz lazım
22:11
Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner hakkında ev hapsi kararı verildi
Dünya Gazetesi’nin sahibi Umut Güner hakkında ev hapsi kararı verildi
20:55
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı
20:15
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
19:03
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 22:42:59. #7.13#
SON DAKİKA: Sert şutu minik taraftarın yüzüne isabet etti, gönlünü formasını hediye ederek aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android