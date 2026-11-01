7 gollü maçta RAMS Başakşehir, Samsunspor\'u devirdi

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında RAMS Başakşehir ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 5-2 kazandı.

İLK YARIDA TAM 4 GOL

Mücadeleye hızlı başlayan Başakşehir, 10. dakikada Eldor Şahmuradov'un kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip Samsunspor bu gole 22. dakikada Tanguy Coulibaly ile yanıt vererek skoru eşitledi. Oyun üstünlüğünü yeniden eline alan İstanbul temsilcisi, 25. dakikada Andreas Skov Olsen ve 41. dakikada Emin Bayram'ın golleriyle soyunma odasına 3-1 önde gitti.

İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen Başakşehir, 75. dakikada Ousseynou Ba'nın golüyle farkı üçe çıkardı. Konuk Samsunspor, 84. dakikada Elayis Tavşan ile skoru 4-2 yapsa da karşılaşmada son sözü 90+1. dakikada Abbasbek Feyzullayev söyledi. Maç 5-2'lik skorla Başakşehir'in lehine sonuçlandı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, puanını 14'e yükseltti. Üst üste 8. mağlubiyetini yaşayan Samsunspor ise 4 puanda kaldı.