Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Emre Belözoğlu\'ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından Fenerbahçe için gelen soruya cevap verdi. İşte detaylar...

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının ardından konuştu. Genç teknik adam, isminin Fenerbahçe ile anılması üzerine gelen bir soruya yanıt verdi. 

"HER ZAMAN YERİ AYRI OLACAK"

Fenerbahçe'nin gönlünde her zaman ayrı bir yeri olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Geçmişimizde Fenerbahçe'nin yerini konuşmayı çok anlamlı bulmuyorum. Ben Fenerbahçe'nin en zor dönemlerinde, en mutlu dönemlerinde... çok mutlu, çok hüzünlü süreçler de yaşamış bir eski sporcusu olarak; herkesin kendi içinde mutlaka hayalleri olan, hedefleri olan, orada olmak istediği bir yer Fenerbahçe. Benim de gönlümde her zaman Fenerbahçe'nin yeri ayrı olacak." dedi.

''MUHATABI BEN OLMADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM''

Sözlerine devam eden Emre Belözoğlu, "Ama bugün bu sorunun muhatabı, öznesi ben olmadığımı düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir camia. Fenerbahçe'yi yöneten yöneticiler, bugün camianın büyüklerinin vermiş olduğu bir karar özelinde değerlendirme yapacak bir konumda ve durumda olduğumu düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe teknik direktörlüğüne talip olmak kadar bence olmaması gereken, yakışıksız olan bir durum görüyorum talip olmayı." sözlerini sarf etti.

"O GÖREVE TALİP OLUNMAZ, O GÖREVE LAYIK GÖRÜRLER"

Fenerbahçe'de göreve talip olunmayacağını, göreve layık görüleceğini ifade eden Belözoğlu, "Bu mesleğe gerçekten 6 senemi veriyorum. Fenerbahçe'de o göreve talip olunmaz, Fenerbahçe'de o göreve sizi layık görür kulübü yönetenler, yöneticiler. Onlar bir tavır gösterirler, size inandığını hissettirirler; o zaman bazı şeyler gelişmelidir." diyen Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe bugün geldiği noktada her zaman reaksiyon verebilecek çok büyük bir takımdır. Biraz önce söylediğim gibi bu sorunun öznesinin kendim olmadığını düşünüyorum. Ben tamamen Kasımpaşa'ya motiveyim. Gelinen noktada bunun kıymetini bilmek ve oyuncularıma, kulübüme karşı haksızlık etmekten, tabiri caizse saygısızlık etmekten korkarım. Çünkü bugün biz gerçekten çok önemli bir iş çıkarıyoruz hep beraber." açıklamasında bulundu. 

''BEN BUNU HİÇBİR ZAMAN SAKLAMADIM''

Emre Belözoğlu son olarak "Fenerbahçe'nin de her zaman çok iyi, çok güçlü, şampiyonluklar kazanan bir takım olmasını da hiç çekinmeden söylüyorum. Çünkü ben bunu hiçbir zaman saklamadım." dedi. 

Fenerbahçe'nin başına geçmek isteyen Bülent Uygun'dan takıma sert eleştiriFenerbahçe'nin başına geçmek isteyen Bülent Uygun'dan takıma sert eleştiri Kuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekildeKuyt ilk maçtan ülkesinde herkesin diline düştü! Ancak hiç de istemeyeceği şekilde Fenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptıFenerbahçe'de kırmızı alarm! Aziz Yıldırım, 2 teknik adamla acil görüşme yaptı
Emre BelözoğluFenerbahçeKasımpaşaBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • muratcil717 muratcil717:
    Adam Adam 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye’de yapılabilir İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Eşinin ’köy yerinde kimse gelmez’ sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu Eşinin 'köy yerinde kimse gelmez' sözüne rağmen pes etmeyen kadın, mor renkli eviyle kendi işinin patronu oldu
Talisca’dan Aziz Yıldırım’ı kızdıracak yorum Talisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorum
Fındık Kurdu Berna’yı görenler şaşırıyor Artık 27 yaşında Fındık Kurdu Berna'yı görenler şaşırıyor! Artık 27 yaşında
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
22:57
Fenerbahçe’de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı İşte o teknik direktörler
Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler
22:15
Vincenzo Italiano’dan flaş itiraf: Bunu düzeltmemiz lazım
Vincenzo Italiano'dan flaş itiraf: Bunu düzeltmemiz lazım
20:55
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı
20:15
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
19:03
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
17:55
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 23:03:37. #7.12#
SON DAKİKA: Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sorusuna yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android