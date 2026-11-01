1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
1 ay önce \'\'Küme düşerler\'\' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sezona çok kötü başlayan Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda mağlup ederek bu sezonki üst üste 4. galibiyetini kazandı. Ligde ilk 6 maçını kazanamayan İzmir ekibi, 15 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig’e istediği gibi başlayamayan Göztepe, ilk 6 haftada galibiyetle tanışamadı. Bu süreçte Samsunspor, Alanyaspor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Gaziantep FK karşılaşmalarından ise mağlubiyetle ayrıldı.

GÖZTEPE YENİDEN DOĞDU

Ligdeki ilk galibiyetini 7. haftada Eyüpspor deplasmanında alan Göztepe, bu karşılaşmayla birlikte çıkışa geçti. Ardından 8. haftada Kocaelispor’a konuk olan İzmir ekibi, bu zorlu deplasmandan da galibiyetle dönerek üst üste 2. maçını kazandı. Yakaladığı çıkışı sürdüren sarı-kırmızılılar, 9. haftada sahasında Çorum FK’yi 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Son olarak 10. haftada Fenerbahçe’ye konuk olan Göztepe, ilk yarısını 1-0 geride tamamladığı karşılaşmada ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla üst üste 4. galibiyetini alan İzmir temsilcisi, önemli bir seriye imza attı. Sezona kötü bir başlangıç yapmasına rağmen son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çeken Göztepe, yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle ligdeki çıkışını sürdürdü.

1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok

OYUNA SONRADAN GİRENLER YILDIZLAŞTI

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Göztepe’de maça sonradan dahil olan futbolcular galibiyette önemli rol oynadı. Mücadelenin ilk yarısını 1-0 mağlup tamamlayan İzmir ekibi, ikinci yarıda ortaya koyduğu performansla mücadeleyi çevirmeyi başardı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un yaptığı oyuncu değişiklikleri ise karşılaşmanın gidişatını değiştirdi. Bulgar teknik adam, 65. dakikada Janderson’un yerine Andre Henrique’yi oyuna alırken, 74. dakikada Alexis Antunes’un yerine Faustino Anjorin’i, Juan’ın yerine de Sinclair Armstrong'a görev verdi.

1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok

Bu değişikliklerin ardından baskısını artıran sarı-kırmızılılar, 76. dakikada Sinclair Armstrong’un attığı golle skora denge getirdi. Bu golden 2 dakika sonra ise Faustino Anjorin’in asistinde Andre Henrique fileleri havalandırarak Göztepe’yi 2-1 öne geçirdi. Kalan bölümünde skor değişmezken, Göztepe sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Böylece sarı-kırmızılıların dönüşünde başrolü, Stoilov’un ikinci yarıda oyuna dahil ettiği Armstrong, Anjorin ve Andre Henrique üstlendi.

Talisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorumTalisca'dan Aziz Yıldırım'ı kızdıracak yorum Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdıTümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözlerErsun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilirFenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladıKerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
Trendyol Süper LigFenerbahçeFutbolİzmirSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye’de yapılabilir İran: ABD ile doğrudan müzakereler Türkiye'de yapılabilir
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
Paraya para demiyordu Yasin Cengiz’in son hali ortaya çıktı Paraya para demiyordu! Yasin Cengiz'in son hali ortaya çıktı
30 milyon Euro Arda Güler Fenerbahçe’ye kazandırmaya devam ediyor 30 milyon Euro! Arda Güler Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor
Okul önündeki park kavgasında veliyi bacağından vuran bekçi tutuklandı: Vurulma anı güvenlik kamerasında Okul önündeki park kavgasında veliyi bacağından vuran bekçi tutuklandı: Vurulma anı güvenlik kamerasında
Mahalle muhtarı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı Mahalle muhtarı uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı
Giresun Alucra’da define kazısı için ÇED tamamlandı, arayıcı yüzde 50 alacak Giresun Alucra'da define kazısı için ÇED tamamlandı, arayıcı yüzde 50 alacak
Yağmurda feci son 30 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti Yağmurda feci son! 30 yaşındaki motosikletli hayatını kaybetti
23:34
Kırmızı kart gerekir mi Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
22:58
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı 5 kişi gözaltına alındı
Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı
22:57
Fenerbahçe’de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı İşte o teknik direktörler
Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler
22:15
Vincenzo Italiano’dan flaş itiraf: Bunu düzeltmemiz lazım
Vincenzo Italiano'dan flaş itiraf: Bunu düzeltmemiz lazım
21:52
Uşakov, Zelenskiy’i Moskova’ya çağırdı, ararsa Putin’in telefonu açacağını söyledi
Uşakov, Zelenskiy'i Moskova'ya çağırdı, ararsa Putin'in telefonu açacağını söyledi
20:55
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0’lık üstünlüğünü koruyamadı
Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı
20:15
İstanbul’da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
İstanbul'da kan donduran dava: Öz kızını istismara götüren anneye 30 yıl hapis
19:03
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Tribünde koltuk yüzünden kötü muameleye uğrayan baba-oğula Vali Yardımcısı Aydın sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 00:09:43. #7.12#
SON DAKİKA: 1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android