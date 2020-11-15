Son Dakika Emine Erdoğan Haberleri

- 15:17 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti
Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile anne ve babasını kabul etti.
- 15:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü Kabule gelen siyam ikizleri Siyam ikizlerinden görüntü Fotoğraf çekimi Siyam ikizlerinin oyuncaklarla oynaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve...
- 15:10 Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin sağlık durumu iyi
Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin sağlık durumu iyiANTALYA'da, 2018 yılında kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen başarılı ameliyatla birbirinden ayrıldıktan sonra haziran ayında Türkiye'ye getirilen siyam ikizleri Derman ve...
- Dün 16:58 Emine Erdoğan, KKTC'nin 37'nci kuruluş yılını kutladı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.
- Dün 11:17 Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri öğrencilerin sıralarını tamir ediyor
Trabzon'un Köprübaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı ahşap doğrama elemanı kursuna katılan kursiyerler, okullarda eskiyen sıraları ücretsiz onarıyor.
- Dün 08:57 Atıl durumdaki malzemelerden öğrencilere sırt çantası
- (Özel) Atıl durumdaki malzemelerden öğrencilere sırt çantası Tatil günlerini "Sıfır Atık" projesine destek için harcıyorlar Muş'taki Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği (Köy-Gel-Der) ve bir tekstil atölyesinin işbirliğiyle "Sıfır Atık" projesine ve eğitime...
- Dün 00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, özel uçak "TUR" ile saat 00.10'da Esenboğa Havalimanı'na geldi.
- 15.11.2020 23:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ayrıldı.
- 15.11.2020 21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı (2)
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın döneminin en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. İlaç, tıbbi cihaz, malzeme ve ekipman başta olmak üzere sağlık alanında gereken her türlü desteği sağladık.
- 15.11.2020 20:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir araya geldi.
- 15.11.2020 19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu Açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın döneminin en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. İlaç, tıbbi cihaz, malzeme ve ekipman başta olmak üzere sağlık alanında gereken her türlü desteği sağladık.
- 15.11.2020 16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de bir kısmı açılan Maraş bölgesini ziyaret etti Açıklaması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili, "Taşınmaz Mal Komisyonunun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa, Taşınmaz Mal Komisyonuna müracaat etmek suretiyle, buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa...
- 15.11.2020 15:54 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin yer alamadığı hiçbir denklem barış üretemez"
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin adil bir şekilde yer alamadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız" dedi.
- 15.11.2020 14:53 10 Yıl önce bugün neler oldu?
BAŞBAKAN ERDOĞAN'DAN BAYRAM ZİYARETLERİBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi ve kızı ile birlikte eski semti Kasımpaşa'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi.
- 15.11.2020 14:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) daha da güçlendirecek çalışmaları, büyük çaplı projeleri hayata geçirmeye devam...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Resmi Geçit Töreni'nde konuştu.
- 15.11.2020 14:07 - Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
- 15.11.2020 11:27 Sultanbeyli Kaymakamlığı Covid-19 salgını sürecinde koruyucu ailelerin yanında
Sultanbeyli Kaymakamlığı, anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan çocukları şefkatle sahiplenip topluma kazandıran koruyucu aileleri pandemi sürecinde yalnız bırakmıyor.
- 14.11.2020 11:01 Son Dakika | "Tip 1 diyabetli" çocukların ailelerinden şeker ölçüm sensörünün geri ödeme listesine alınması talebi
Gelen son dakika haberlerine göre "Tip 1 diyabet" hastası çocukları olan aileler, sensörler aracılığıyla düzenli kan şekeri ölçümü yapan cihazların Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alınması talebinde bulundu.
- 13.11.2020 15:01 Son dakika haberi | Şehit Eren Bülbül'ün ismi Erciş'te yaşatılacak
Son dakika yerel haberi... Şehit Eren Bülbül'ün ismi Erciş'te yaşatılacak Van'ın Erciş ilçesi Karakoyunlu Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenler, "Sıfır Atık" projesi kapsamında okula kazandırdıkları halı sahaya 2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit olan Eren Bülbül'ün ismini verdi.
- 13.11.2020 11:50 Atıl çim halılar, öğrenciler için sahaya dönüştürüldü; Eren Bülbül'ün ismi verildi
VAN'ın Erciş ilçesinde lise öğretmenleri, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, görev yaptıkları okulun bahçesine öğrencileri için atıl kalan çim halılardan halı saha yaptı.
- 12.11.2020 19:35 Öğretmenler stadın atıl halılarından öğrenciler için yeni halı saha yaptı
Van'ın Erciş ilçesinde görev yapan öğretmenler, yenilenen İlçe Şehir Stadı'nın eski zemin halılarından öğrencileri için okul bahçesinde halı saha yaptı.
- 12.11.2020 17:45 Başiskele'ye Sıfır Atık Parkı yapılıyor
Başiskele Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak ilçeye Sıfır Atık Parkı kazandırıyor.
- 12.11.2020 14:28 Muş'ta öğretmen ve öğrencilerden "Sıfır Atık" projesine destek
Muş'ta öğretmen ve öğrencilerden "Sıfır Atık" projesine destek Muş'taki Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesine destek amacıyla geri dönüşüm...
- 12.11.2020 09:50 ADÜ'de sıfır atık eğitimi gerçekleşti
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen Sıfır Atık Eğitimi, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.
- 11.11.2020 18:35 Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü'nü kutladı.
- 11.11.2020 14:10 Nevşehir Belediyesi'nden sıfır atık projesine tam destek
Nevşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında tüm yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşların almasının zorunlu hale geldiği 'Sıfır Atık Belgesi' için başvurusunu yaptı.
- 11.11.2020 09:13 10 yıl önce bugün neler oldu?
10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
- 10.11.2020 16:01 Son dakika haber... YTÜ "sıfır atık belgesi" almaya hak kazandı
Son dakika haberleri: Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Davutpaşa Kampüsü'nde Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak İstanbul'da "sıfır atık belgesini" almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi oldu.
- 10.11.2020 12:11 Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım'da 81 il ile aynı anda yaklaşık 30 ülkede fidanlar toprakla buluşacak
Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşecek.
- 10.11.2020 11:43 Büyükşehir geleceğe sahip çıkıyor
Sadece yeni hizmet binasında yapılan uygulama ile bugüne kadar 13 ton kağıdın geri dönüşümüyle 216 ağacı kesilmekten kurtaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yemekhanede gıda atıklarının sıfırlanması için uygulama başlattı.
- 10.11.2020 11:25 Deniz kaplumbağaları göç yolculuğunu sürdürüyor - MUĞLA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Patara sahilinden denize bırakılan ve "Patara", "Likya" ile "Belkıs" adı verilen deniz kaplumbağaları, göç yolları üzerindeki seyirlerini sürdürüyor.
- 10.11.2020 10:33 Emine Erdoğan'dan 10 Kasım paylaşımı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.
- 10.11.2020 08:30 Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim
Geçtiğimiz ay koronavirüs nedeniyle babasını kaybeden şarkıcı Aslı Hünel, yaşadıkları hastane sürecini anlattı. Babasının 10 gün içinde virüse yakalanıp vefat ettiğini söyleyen Hünel, "Babam hastayım dediğinde öleceğini hissetmiştim" dedi.
- 07.11.2020 11:11 Sıfır Atık Projesinden Karapınar Belediyesine ödül
Karapınar Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan "Atıkları Yerinde Ayrıştırıyorum ve Sokak Hayvanlarını Besliyorum" projesi ödül kazandı.
- 06.11.2020 21:15 Emine Erdoğan'dan "Timur Selçuk" için başsağlığı mesajı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği bestecisi Timur Selçuk için taziye mesajı yayımladı.
- 05.11.2020 13:05 Nusaybin'de "Sıfır Atık Projesi" kapsamında alışveriş torbası dağıtıldı
Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, semt pazarında belediye ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle geri dönüşümle üretilen alışveriş torbalarını dağıttı.
- 04.11.2020 14:57 Son dakika haberi... Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı
Son dakika haberleri: Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı Osman Zolan; "Doğa ve çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz vermedik" Türkiye'nin en temiz ve en sağlıklı kenti unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan...
- 03.11.2020 11:39 Son dakika haber | Emine Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı
Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde, 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın!
- 03.11.2020 11:24 Son dakika haber | Emine Erdoğan'dan 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda için mesaj Açıklaması
Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin için bir mesaj paylaştı.
- 02.11.2020 21:41 Son dakika haberi... Emine Erdoğan, İzmir depreminin ardından yardım çalışmalarına katılanlara teşekkür etti Açıklaması
Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir depreminin ardından yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışanlara şükranlarını sundu.
- 01.11.2020 13:00 AOSB'ye "Sıfır Atık Belgesi"
Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek, "Sıfır Atık Belgesi" aldı.
- 01.11.2020 11:05 Kızlarının kardeş isteğini kırmadılar üç çocuğa anne baba oldular
Adana'da bir çocuk sahibi Halvet ve Bahri Baştürk çifti, kızlarının kardeş isteği üzerine bir yıl önce koruyucu ailesi oldukları üç çocukla sıcak yuvalarını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.
- 31.10.2020 13:19 85 yaşında okuma yazma öğrendi
Bartın'da yaşayan ve ilkokula gidemeyen 85 yaşındaki Sadakat Günenç okuma-yazma seferberliği kapsamında açılan Bartın Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulundaki kursa katıldı.
- 31.10.2020 11:01 Sadakat nine, 85 yaşında okuma yazma belgesi aldı
Bartın'da maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokula gidemeyen 85 yaşındaki Sadakat Günenç, ilerleyen yaşına rağmen azmi ve gayretiyle okuma yazmayı öğrendi.
- 30.10.2020 16:15 Emine Erdoğan, İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.
- 30.10.2020 14:26 Aziziye Belediyesi bir ilke daha imza attı
Aziziye Belediyesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilmesi ve en aza indirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'ne 2018 yılında dahil oldu.
- 28.10.2020 16:19 Altay: "Sayın Genel Başkanımızın Sayın Hanımefendi'ye yönelik bir ithamı söz konusu değildir"
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Charlie Hebdo dergisinde yer alan karikatüre ilişkin "Hiç kimse ve hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti'ne, aziz milletimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ayar veremez, had bildiremez ve hakaret edemez. Ettirmeyiz.
- 28.10.2020 14:58 Yahyalı Belediyesi'nin sıfır atık projesi ödül aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Sıfır Atık Fikir Yarışması'nda Yahyalı Belediyesi'nin projesi ödül kazandı.
- 28.10.2020 13:28 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Sende zerre kadar yürek varsa eşimle ilgili değil, benimle ilgili konuş
Son dakika! Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emine Erdoğan'ın çantasıyla ilgili yaptığı yoruma tepki gösterdi. Erdoğan, "Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili değil. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sen zeka yoksunu bir adamsın" dedi.
- 28.10.2020 12:32 Sultangazi Belediyesi'ne 'Sıfır Atık' proje ödülü
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliği ile Sıfır Atık Fikir Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.