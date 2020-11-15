Son Dakika Emine Erdoğan Haberleri

15:17 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizlerini kabul etti Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin başkenti Londra'da ameliyatla birbirlerinden ayrılan Siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile anne ve babasını kabul etti.

15:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyam ikizleri Derman ve Yiğit'i kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabulü Kabule gelen siyam ikizleri Siyam ikizlerinden görüntü Fotoğraf çekimi Siyam ikizlerinin oyuncaklarla oynaması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve...

15:10 Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin sağlık durumu iyi Londra'da operasyonla ayrılan siyam ikizlerinin sağlık durumu iyiANTALYA'da, 2018 yılında kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen başarılı ameliyatla birbirinden ayrıldıktan sonra haziran ayında Türkiye'ye getirilen siyam ikizleri Derman ve...

16:58 Emine Erdoğan, KKTC'nin 37'nci kuruluş yılını kutladı CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

11:17 Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri öğrencilerin sıralarını tamir ediyor Trabzon'un Köprübaşı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı ahşap doğrama elemanı kursuna katılan kursiyerler, okullarda eskiyen sıraları ücretsiz onarıyor.

08:57 Atıl durumdaki malzemelerden öğrencilere sırt çantası - (Özel) Atıl durumdaki malzemelerden öğrencilere sırt çantası Tatil günlerini "Sıfır Atık" projesine destek için harcıyorlar Muş'taki Köy ve Köy Okullarını Geliştirme Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği (Köy-Gel-Der) ve bir tekstil atölyesinin işbirliğiyle "Sıfır Atık" projesine ve eğitime...

00:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, özel uçak "TUR" ile saat 00.10'da Esenboğa Havalimanı'na geldi.

23:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'den ayrıldı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ayrıldı.

21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış törenine katıldı (2) Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın döneminin en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. İlaç, tıbbi cihaz, malzeme ve ekipman başta olmak üzere sağlık alanında gereken her türlü desteği sağladık.

20:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir araya geldi.

19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa Acil Durum Hastanesinin açılışında konuştu Açıklaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgın döneminin en başından itibaren Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yardımına koştuk. İlaç, tıbbi cihaz, malzeme ve ekipman başta olmak üzere sağlık alanında gereken her türlü desteği sağladık.

16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de bir kısmı açılan Maraş bölgesini ziyaret etti Açıklaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili, "Taşınmaz Mal Komisyonunun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa, Taşınmaz Mal Komisyonuna müracaat etmek suretiyle, buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa...

15:54 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin yer alamadığı hiçbir denklem barış üretemez" Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin adil bir şekilde yer alamadığı hiçbir denklem barış ve istikrar üretemez. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız" dedi.

14:53 10 Yıl önce bugün neler oldu? BAŞBAKAN ERDOĞAN'DAN BAYRAM ZİYARETLERİBaşbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi ve kızı ile birlikte eski semti Kasımpaşa'da bayram ziyaretleri gerçekleştirdi.

11:27 Sultanbeyli Kaymakamlığı Covid-19 salgını sürecinde koruyucu ailelerin yanında Sultanbeyli Kaymakamlığı, anne-baba sevgisine ihtiyaç duyan çocukları şefkatle sahiplenip topluma kazandıran koruyucu aileleri pandemi sürecinde yalnız bırakmıyor.

11:01 Son Dakika | "Tip 1 diyabetli" çocukların ailelerinden şeker ölçüm sensörünün geri ödeme listesine alınması talebi Gelen son dakika haberlerine göre "Tip 1 diyabet" hastası çocukları olan aileler, sensörler aracılığıyla düzenli kan şekeri ölçümü yapan cihazların Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alınması talebinde bulundu.

15:01 Son dakika haberi | Şehit Eren Bülbül'ün ismi Erciş'te yaşatılacak Son dakika yerel haberi... Şehit Eren Bülbül'ün ismi Erciş'te yaşatılacak Van'ın Erciş ilçesi Karakoyunlu Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenler, "Sıfır Atık" projesi kapsamında okula kazandırdıkları halı sahaya 2017 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit olan Eren Bülbül'ün ismini verdi.

11:50 Atıl çim halılar, öğrenciler için sahaya dönüştürüldü; Eren Bülbül'ün ismi verildi VAN'ın Erciş ilçesinde lise öğretmenleri, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında, görev yaptıkları okulun bahçesine öğrencileri için atıl kalan çim halılardan halı saha yaptı.

19:35 Öğretmenler stadın atıl halılarından öğrenciler için yeni halı saha yaptı Van'ın Erciş ilçesinde görev yapan öğretmenler, yenilenen İlçe Şehir Stadı'nın eski zemin halılarından öğrencileri için okul bahçesinde halı saha yaptı.

17:45 Başiskele'ye Sıfır Atık Parkı yapılıyor Başiskele Belediyesi, Türkiye'de bir ilke imza atarak ilçeye Sıfır Atık Parkı kazandırıyor.

14:28 Muş'ta öğretmen ve öğrencilerden "Sıfır Atık" projesine destek Muş'ta öğretmen ve öğrencilerden "Sıfır Atık" projesine destek Muş'taki Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesine destek amacıyla geri dönüşüm...

09:50 ADÜ'de sıfır atık eğitimi gerçekleşti Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) tarafından düzenlenen Sıfır Atık Eğitimi, Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

14:10 Nevşehir Belediyesi'nden sıfır atık projesine tam destek Nevşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan 'Sıfır Atık' projesi kapsamında tüm yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşların almasının zorunlu hale geldiği 'Sıfır Atık Belgesi' için başvurusunu yaptı.

09:13 10 yıl önce bugün neler oldu? 10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

16:01 Son dakika haber... YTÜ "sıfır atık belgesi" almaya hak kazandı Son dakika haberleri: Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), Davutpaşa Kampüsü'nde Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurarak İstanbul'da "sıfır atık belgesini" almaya hak kazanan ilk devlet üniversitesi oldu.

12:11 Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında 11 Kasım'da 81 il ile aynı anda yaklaşık 30 ülkede fidanlar toprakla buluşacak Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11'de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşecek.

11:43 Büyükşehir geleceğe sahip çıkıyor Sadece yeni hizmet binasında yapılan uygulama ile bugüne kadar 13 ton kağıdın geri dönüşümüyle 216 ağacı kesilmekten kurtaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de yemekhanede gıda atıklarının sıfırlanması için uygulama başlattı.

11:25 Deniz kaplumbağaları göç yolculuğunu sürdürüyor - MUĞLA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından Patara sahilinden denize bırakılan ve "Patara", "Likya" ile "Belkıs" adı verilen deniz kaplumbağaları, göç yolları üzerindeki seyirlerini sürdürüyor.

10:33 Emine Erdoğan'dan 10 Kasım paylaşımı Açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.

08:30 Babasını koronavirüsten kaybeden Aslı Hünel'den yürek yakan itiraf: Hastayım dediğinde öleceğini hissettim Geçtiğimiz ay koronavirüs nedeniyle babasını kaybeden şarkıcı Aslı Hünel, yaşadıkları hastane sürecini anlattı. Babasının 10 gün içinde virüse yakalanıp vefat ettiğini söyleyen Hünel, "Babam hastayım dediğinde öleceğini hissetmiştim" dedi.

11:11 Sıfır Atık Projesinden Karapınar Belediyesine ödül Karapınar Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan "Atıkları Yerinde Ayrıştırıyorum ve Sokak Hayvanlarını Besliyorum" projesi ödül kazandı.

21:15 Emine Erdoğan'dan "Timur Selçuk" için başsağlığı mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 74 yaşında hayatını kaybeden Türk sanat müziği bestecisi Timur Selçuk için taziye mesajı yayımladı.

13:05 Nusaybin'de "Sıfır Atık Projesi" kapsamında alışveriş torbası dağıtıldı Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, semt pazarında belediye ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle geri dönüşümle üretilen alışveriş torbalarını dağıttı.

14:57 Son dakika haberi... Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı Son dakika haberleri: Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Sıfır Atık Belgesi' almaya hak kazandı Osman Zolan; "Doğa ve çevreye olan duyarlılığımızdan asla taviz vermedik" Türkiye'nin en temiz ve en sağlıklı kenti unvanı bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan...

11:39 Son dakika haber | Emine Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı Gelen son dakika haberlerine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir Seferihisar açıklarındaki depremde, 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in 91 saat sonra yaralı olarak kurtarılmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın!

11:24 Son dakika haber | Emine Erdoğan'dan 91 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda için mesaj Açıklaması Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir'deki depremin ardından 91 saat sonra Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı enkazından sağ çıkarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin için bir mesaj paylaştı.

21:41 Son dakika haberi... Emine Erdoğan, İzmir depreminin ardından yardım çalışmalarına katılanlara teşekkür etti Açıklaması Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir depreminin ardından yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışanlara şükranlarını sundu.

13:00 AOSB'ye "Sıfır Atık Belgesi" Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek, "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

11:05 Kızlarının kardeş isteğini kırmadılar üç çocuğa anne baba oldular Adana'da bir çocuk sahibi Halvet ve Bahri Baştürk çifti, kızlarının kardeş isteği üzerine bir yıl önce koruyucu ailesi oldukları üç çocukla sıcak yuvalarını paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

13:19 85 yaşında okuma yazma öğrendi Bartın'da yaşayan ve ilkokula gidemeyen 85 yaşındaki Sadakat Günenç okuma-yazma seferberliği kapsamında açılan Bartın Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulundaki kursa katıldı.

11:01 Sadakat nine, 85 yaşında okuma yazma belgesi aldı Bartın'da maddi imkansızlıklar nedeniyle ilkokula gidemeyen 85 yaşındaki Sadakat Günenç, ilerleyen yaşına rağmen azmi ve gayretiyle okuma yazmayı öğrendi.

16:15 Emine Erdoğan, İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

14:26 Aziziye Belediyesi bir ilke daha imza attı Aziziye Belediyesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilmesi ve en aza indirilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi'ne 2018 yılında dahil oldu.

16:19 Altay: "Sayın Genel Başkanımızın Sayın Hanımefendi'ye yönelik bir ithamı söz konusu değildir" CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Charlie Hebdo dergisinde yer alan karikatüre ilişkin "Hiç kimse ve hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti'ne, aziz milletimize, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na ayar veremez, had bildiremez ve hakaret edemez. Ettirmeyiz.

14:58 Yahyalı Belediyesi'nin sıfır atık projesi ödül aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 'Sıfır Atık Fikir Yarışması'nda Yahyalı Belediyesi'nin projesi ödül kazandı.

13:28 Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Sende zerre kadar yürek varsa eşimle ilgili değil, benimle ilgili konuş Son dakika! Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emine Erdoğan'ın çantasıyla ilgili yaptığı yoruma tepki gösterdi. Erdoğan, "Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili değil. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sen zeka yoksunu bir adamsın" dedi.