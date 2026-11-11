Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi\'ne katılan liderler ve eşleriyle yakından ilgilendi

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), dünya liderlerini ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini bir araya getirdi. Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, resmi programların yanı sıra gerçekleştirdiği görüşmelerle iklim diplomasisine yönelik temaslarını sürdürdü.

LİDERLER VE EŞLERİYLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, COP31 Liderler Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı. Karşılama töreninin ardından Emine Erdoğan da liderler ve eşleriyle ilgilenerek konuklarla sohbet etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Erdoğan ve diğer davetliler, açılış programının gerçekleştirildiği Anadolu Salonu'na geçti.

BANGLADEŞ BAŞBAKANI'NIN EŞİYLE GÖRÜŞTÜ

Emine Erdoğan, zirvede Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın eşi Zubaida Rahman ile bir araya geldi. Görüşmede iklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Emine Erdoğan, küresel iş birliğinin önemini değerlendirdiklerini belirtti. Görüşmede Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da hazır bulundu.

MALDİVLER CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİYLE BİR ARAYA GELDİ

Emine Erdoğan'ın bir diğer görüşmesi Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun eşi Sajidha Mohamed ile gerçekleşti. İki isim, çevrenin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadelede ülkelerin ortak sorumlulukları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

BM-HABİTAT İCRA DİREKTÖRÜ İLE İKLİM KRİZİNİ GÖRÜŞTÜ

Emine Erdoğan, COP31 temasları kapsamında Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (BM-Habitat) İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile de görüştü.

Görüşmede iklim krizine karşı uluslararası düzeyde yürütülen çalışmalar ve ülkelerin ortak sorumlulukları değerlendirildi. Emine Erdoğan, zirvenin iklim sorunlarına çözüm bulunması açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Görüşmeye Samed Ağırbaş da katıldı.

SANAT VE SPOR DÜNYASINDAN İSİMLERLE BULUŞTU

Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nin düzenlendiği alanda sanat ve spor dünyasından isimlerle de bir araya geldi. Oyuncular Meryem Uzerli, Tuba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Ava Yaman, Kerem Bürsin, Barış Arduç ve Bülent İnal'ın yanı sıra milli serbest dalışçı Şahika Ercümen ve Demet Şener ile sohbet eden Emine Erdoğan, etkinliğe katılımlarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

"KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNE YENİ BİR İVME KAZANDIRMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Emine Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışına ilişkin yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin iklim diplomasisinin önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Ülkemize teşrif eden devlet ve hükümet başkanları ve eşleri ile COP31 Liderler Zirvesi'nin açılış töreninde bir araya geldik. Zirvenin, iklim adaletini esas alan, doğanın korunmasını önceleyen ve küresel işbirliğine yeni bir ivme kazandıran sonuçlar üretmesini temenni ediyorum."