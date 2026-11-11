Kitap yüklü kamyonda can pazarı! Kaçış rampası da kurtaramadı

Mersin'de kitap yüklü kamyonun kaçış rampasında yaptığı kaza ölümle sonuçlandı. Fren arızası yaşadığı iddia edilen kamyonun sürücüsü, aracın plastik varillere çarpmasının ardından yaşamını yitirdi.

FREN ARIZASI NEDENİYLE KAÇIŞ RAMPASINA GİRDİ

Kaza, öğle saatlerinde Mersin'in Tarsus ilçesindeki Pozantı- Adana Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı kitap yüklü kamyon, seyir halindeyken iddiaya göre fren arızası yaşadı. Sürücü, aracı durdurabilmek amacıyla otoyol üzerindeki kaçış rampasına yöneldi. Fren sisteminde arıza meydana geldiği öne sürülen kamyon, kaçış rampasına girdikten sonra ilerlemeye devam etti. Rampanın sonunda bulunan plastik varillere çarpan araç, çarpmanın ardından durabildi. Ancak meydana gelen kazada kamyon sürücüsü aracın içerisinde sıkıştı.

PLASTİK VARİLLERE ÇARPARAK DURABİLDİ

Kitap yüklü kamyonun kaçış rampasında kaza yapmasının ardından durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın yaşandığı noktaya ulaşarak araçta sıkışan sürücü için çalışma başlattı. Kazanın meydana geldiği Damlama mevkisinde itfaiye ekipleri, kamyonun içerisinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için müdahalede bulundu. Araçta mahsur kalan sürücü, ekiplerin çalışması sonucunda sıkıştığı yerden çıkarıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇIKARDI, ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kamyondan çıkarılan sürücünün sağlık durumu kontrol edildi. Yapılan kontrolde kamyon sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Böylece fren arızası nedeniyle kaçış rampasına girdiği öne sürülen kamyonun karıştığı kaza can kaybıyla sonuçlandı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Pozantı-Adana Otoyolu'nun Damlama mevkisinde meydana gelen kazanın ardından jandarma ekipleri inceleme başlattı.