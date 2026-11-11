Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Antalya’dan alkışlarla uğurlandı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarını tamamladı. Zirve boyunca iklim krizinin yanı sıra Filistin konusundaki kararlı duruşuyla da dikkat çeken Brezilyalı lider, etkinlik süresince yoğun ilgi gördü.

SİLVA'YA YOĞUN İLGİ

Zirvenin sona ermesinin ardından kaldığı otelden ayrılan Lula da Silva, otel personeli ve çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlarla uğurlandı. Liderin izlediği insani diplomasi ve samimi tavırları, Antalya'daki zirveden geriye kalan anlamlı kareler arasında yer aldı.