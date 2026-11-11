Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki - Son Dakika
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Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki

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Ünlü isimler Emine Erdoğan\'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki
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Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi’ne katılan ünlü oyuncular ve sporcular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile tek tek fotoğraf çektirdi. Barış Arduç, Bülent İnal, Meryem Uzerli, Tuba Büyüküstün ve Şahika Ercümen’in de aralarında bulunduğu isimler, Emine Erdoğan’la toplu fotoğraf karesinde de bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi’nde iklim müzakerelerinin yanı sıra ünlü isimlerin Emine Erdoğan ile verdiği pozlar da dikkat çekti. Zirveye katılan sanatçılar ve sporcular, Emine Erdoğan ile karşılaşma fırsatını kaçırmayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki

ÜNLÜLER COP31'DE BULUŞTU

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31'e çok sayıda oyuncu ve sporcu katıldı. Zirvede Mavi Bölge’deki Türkiye Pavilyonu’nda bir araya gelen ünlüler, iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin farkındalık çağrısına destek verdi.

Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki

EMİNE ERDOĞAN’LA TEK TEK POZ VERDİLER

Zirve alanında Emine Erdoğan ile karşılaşan ünlü isimler, Erdoğan ile tek tek hatıra fotoğrafı çektirdi. Emine Erdoğan, kendisini selamlamak için gelen sanatçılarla tek tek tokalaşarak sohbet etti.

Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki

TOPLU HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Ünlü isimler, bireysel fotoğrafların ardından Emine Erdoğan ile toplu hatıra fotoğrafı için de bir araya geldi. Karede oyuncular ve sporcular, Emine Erdoğan’ın etrafında yer aldı.

Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki

ZİRVEYE KATILAN ÜNLÜLER

COP31'e katılan ünlüler arasında oyuncular Barış Arduç, Bülent İnal, Demet Şener, Meryem Uzerli, Tuba Büyüküstün, Ceyda Ateş, Serkan Altunorak ve Ava Yaman ile milli sporcu Şahika Ercümen yer aldı.

Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki
Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki
Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki
Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki
Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki
Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki
Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki
Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki
Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki
Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki
Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki
Ünlü isimler Emine Erdoğan'la fotoğraf için sıraya girdi! Kimler yok ki
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