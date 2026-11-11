Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi’ne ilişkin mesaj paylaşan Emine Erdoğan, iklim diplomasisinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

“İKLİM DİPLOMASİSİNİN EN ÖNEMLİ BULUŞMALARINDAN BİRİ”

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde bugün başlayan COP31 Liderler Zirvesi’ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Türkiye olarak iklim diplomasisinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Emine Erdoğan, açılış töreninde zirveye katılan liderler ve eşleriyle bir araya geldiklerini aktardı.

“KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNE YENİ BİR İVME KAZANDIRMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Emine Erdoğan paylaşımında, “Ülkemize teşrif eden devlet ve hükümet başkanları ve eşleri ile COP31 Liderler Zirvesi’nin açılış töreninde bir araya geldik. Zirvenin, iklim adaletini esas alan, doğanın korunmasını önceleyen ve küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandıran sonuçlar üretmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.