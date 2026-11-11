Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum - Son Dakika
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Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum

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Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Antalya’da başlayan COP31 Liderler Zirvesi’ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zirvenin açılış töreninde devlet ve hükümet başkanları ile eşleriyle bir araya geldiklerini belirten Emine Erdoğan, zirvenin iklim adaletini esas alan sonuçlar üretmesini temenni etti.

Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi’ne ilişkin mesaj paylaşan Emine Erdoğan, iklim diplomasisinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum

“İKLİM DİPLOMASİSİNİN EN ÖNEMLİ BULUŞMALARINDAN BİRİ”

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde bugün başlayan COP31 Liderler Zirvesi’ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Türkiye olarak iklim diplomasisinin en önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirten Emine Erdoğan, açılış töreninde zirveye katılan liderler ve eşleriyle bir araya geldiklerini aktardı.

Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum

“KÜRESEL İŞ BİRLİĞİNE YENİ BİR İVME KAZANDIRMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Emine Erdoğan paylaşımında, “Ülkemize teşrif eden devlet ve hükümet başkanları ve eşleri ile COP31 Liderler Zirvesi’nin açılış töreninde bir araya geldik. Zirvenin, iklim adaletini esas alan, doğanın korunmasını önceleyen ve küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandıran sonuçlar üretmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum
Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum
Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum
Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum
Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum
Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum
Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum
Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum
Emine Erdoğan’dan COP31 mesajı: Küresel iş birliğine yeni bir ivme kazandırmasını temenni ediyorum
Kaynak: AA
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