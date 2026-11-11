İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan\'ın COP31\'deki özgüvenli yürüyüşü dikkat çekti

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi'nde dünya liderlerinin karşılama törenleri devam ediyor. Zirveye katılan isimlerden İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın tören alanına gelişi ise farklı bir ayrıntıyla öne çıktı. ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin ardından Antalya'ya gelen Pezeşkiyan'ın kendinden emin adımlarla yürüdüğü görüntüler dikkat çekti.

SANKİ SAVAŞI KAZANMIŞ GİBİ YÜRÜYOR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, COP31 Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirildiği alana doğru ilerlerken dik duruşu ve özgüvenli yürüyüşüyle dikkat çekti. Pezeşkiyan'ın görüntüleri, ABD ile İran arasında yaşanan gerilim de göz önüne alındığında, "Sanki savaşı kazanmış gibi yürüyor" yorumunu akıllara getirdi.

İran liderinin karşılama noktasına doğru kendinden emin şekilde ilerlemesi, zirvenin dikkat çeken görüntülerinden biri oldu. Ancak Pezeşkiyan'ın yürüyüşüyle herhangi bir siyasi mesaj vermeyi amaçladığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ERDOĞAN VE GUTERRES KARŞILADI

Antalya'daki zirveye katılan Pezeşkiyan, karşılama alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı. İran Cumhurbaşkanı'nın gelişi, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen uluslararası buluşmanın dikkat çeken anları arasında yer aldı.

Pezeşkiyan'ın COP31'e katılımı, ABD ile İran arasındaki gerilimin ardından gerçekleşmesi bakımından da önem taşıyor. İran lideri, Antalya'daki organizasyonda diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla aynı platformda buluştu.

COP31'DE DÜNYA LİDERLERİ ANTALYA'DA

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen COP31 kapsamında Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğindeki organizasyonda iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçiş, iklim finansmanı ve sürdürülebilir kalkınma gibi konular ele alınıyor.

Zirve, iklim politikalarına yönelik görüşmelerin yanı sıra dünya liderleri arasındaki diplomatik temaslara ve dikkat çeken karşılama görüntülerine de sahne oluyor.