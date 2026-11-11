İstanbul\'da 70 yaşındaki erkekte erken evre meme kanseri teşhisi konuldu

İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Hasan Güngör, memesindeki kaşıntı sonrası doktora başvurunca kanser olduğunu öğrendi. Başarılı operasyonla kitle alınırken Güngör, "Önce ciddiye almadım' derler ya 'Tanıda geç kalmayın, erken teşhis çok önemli' diye bir muayene olayım dedim. Şaşırdım, erkeklerde meme kanseri olur mu diye, duymadığım bir şey" dedi. Hastasının tedavisine ilişkin konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Arda Işık ise "Her 100 kadında görülen meme kanserine karşı erkeklerde 1 meme kanseri gözlenmekte. Erkeklerde geç evrede karşımıza çıkabiliyor çünkü 'Meme dokusu yok, kanser olma ihtimalim yok' diye yanlış bir düşünce oluşabiliyor. Hastamız, çok şanslıydı erken evrede tanı konulmuştu" dedi.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yaşayan kadın kuaförü Hasan Güngör, bir süre önce sağ memesinde kaşıntı hissetmeye başladı. Sonrasında sertlik de fark eden Güngör, aile hekimine giderek durumu anlattı. Bunun üzerine Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Arda Işık'a yönlendirilen Güngör, hemen hastaneye gitti. Burada Prof. Dr. Arda Işık ve ekibi tarafından detaylı tetkikler istendi. Meme başının hemen ardında yaklaşık 1 santimlik bir kitle tespit edildi. Sonrasında multidisipliner bir değerlendirmeyle ameliyat kararı alındı. 8 Ekim'de başarıyla gerçekleştirilen operasyonun sonrasında tedavisi süren Güngör, yaşadıklarını anlattı. Meme kanseri tanısı sonrası şaşkınlık yaşadığını söyleyen Güngör, kişilerin belirtilere kulak vermesi gerektiğini aktardı. Prof. Dr. Arda Işık ise her 100 meme kanseri vakasının yaklaşık 1 tanesinin erkek olduğunu belirterek hastasının tedavisine yönelik bilgi verdi. Işık, erken tanının hayati rolüne dikkat çekerken tedavi süreçlerine yönelik konuştu.

"Şaşırdım, erkeklerde meme kanseri olur mu diye"

'İlk sağ memede bir kaşıntı oldu' diyerek sözlerine başlayan Güngör, "Önce ciddiye almadım, erkeklerde ergenlik çağında olur ya 1-2 ay sonra orada bir sertleşme, kitle oluşmaya başlamış. Fark edince derler ya 'Tanıda geç kalmayın, erken teşhis çok önemli' diye bir muayene olayım dedim. Biyopsi vs. yapıldı, 20 gün içerisinde çok sağlıklı bir hale geldim. Meme kanseri deyince şaşırdım, erkeklerde meme kanseri olur mu diye, duymadığım bir şey bu. Erkekler kendilerine konduramıyorlar, sertlik vs. olunca ciddiye almıyoruz, nasıl olsa geçer diyoruz fakat böyle değilmiş. Ne kadar erken tanı konulursa tedavisi daha kolaylaşıyor. Bayan kuaförüyüm, kendim de konduramamıştım. Meme kanseriyim demeye biraz çekiniyor insan, erkeklerde olmayacağını düşündüğü için 'Aaa erkeklerde olur muymuş?' diye soruyorlar. Kişilerin memelerinde herhangi bir sertlik, sıkılık olduğu zaman mutlaka ihmal etmeden doktorlarından bir randevu alıp kontrol ettirmeleri gerekiyor" dedi.

"Erkeklerde 'Meme dokusu yok, kanser ihtimalim yok' diye yanlış bir düşünce oluşabiliyor"

Meme kanserine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Işık, "Her 100 kadında görülen meme kanserine karşı erkeklerde 1 meme kanseri gözlenmekte. Erkeklerde nadir görülüyor ama görüldüğü zaman da geç evrede karşımıza çıkabiliyor çünkü erkeklerde ihmal ihtimali biraz daha fazla olabiliyor. Erkeklerde 'Bende meme dokusu yok, kanser olma ihtimalim yok' diye yanlış bir düşünce oluşabiliyor. Geç evrelerde teşhis edilmesine neden olabiliyor. Erkek meme kanseri kadınlardaki meme kanserindeki belirtilerle hemen hemen aynı. Nelerdir; meme başının arkasında kitle olarak karşımıza çıkabilmekte. Memede kızarıklık, meme başında kanama, pul pul döküntü, koltukaltında ele gelen bezenin görülmesi. Hastalarımızın önce klinik muayenesini yapıyoruz. Erkeklerde daha çok ultrasonla gidiyoruz, gerekirse kalın iğne biyopsisi yaparak tanıya ulaşıyoruz. Erken evrede tanı koyduğumuz hastalarda ilk tedavimiz genellikle cerrahidir. Cerrahi sonrası kemoterapi, radyoterapi gibi diğer tedavi ajanlarını da kullanmaktayız. Meme kanserinde tarama erkeklerde yapılmayan bir durum ama kadınlarda tarama programı uygulanıyor. Erkeklerde şöyle bir risk olabilir; ailede meme kanseri varsa veya erkekte genetik bilinen bir risk faktörü varsa kişiye özel erkek tarama programları da yapılmaktadır" diye konuştu.

"Şanslıydı tanı erken evrede konulmuştu"

'Hasan Bey yaklaşık 2 ay önce memede ele gelen kitle şikayetiyle başvurmuştu' diyen Işık, "Ultrasonda memenin içinde bulunan bir kitleyi tespit ettik, biyopsi yaptırdık. Hormona duyarlı meme tümörüyle karşılaştık. Çok şanslıydı çünkü erken evrede tanı konulmuştu. Sadece memede lokalize bir tümördü uzak metastazı yoktu. Multidisipliner bir değerlendirme sonrası ameliyata aldık. Başarılı şekilde ameliyatını tamamladık, şu anda hormon tedavisiyle takibini devam ettirmekte. Ailede meme kanseri varsa bu kadınlarda da erkeklerde de riski artırıyor özellikle birinci derece akrabada. Eğer bunlarda meme kanseri bulunuyorsa kadında da erkekte de ortalama 2 kat meme kanseri insidansı artmakta. Ailede genetik risk varsa özellikle BRCA (Meme Kanserine Duyarlılık) genleri. Bunlarda bir pozitiflik söz konusuysa risk belirgin olarak artmakta. Özellikle erkeklerde BRCA-2 geninin pozitifliği meme kanserini oldukça artırmaktadır" şeklinde konuştu.

"Kendi kendini muayene ve tarama programları önemli"

Angelina Jolie'nin yaşadığı sürece ilişkin konuşan Işık sözlerini şöyle sürdürdü:

"2013 yılında Angelina Jolie Times Dergisi'ne yazdığı duygusal bir mektupta annesinin meme kanserine yakalandığını ve kendisinin de BRCA geni taşıyıcısı olduğunu belirtmiştir. Kendisinin de ileride meme kanserine yakalanmamak için memelerinin içini boşaltıp koruyucu masektomi dediğimiz bir ameliyatı olduğunu dile getirmiştir. Tedaviyi hasta bazında düzenliyoruz, sosyal medya üzerinden bir tedavi önermiyoruz hem sağlıklı bir şey değil hem hastanın geleceği için iyi sonuçlar doğurmuyor. Her 8 kadından bir tanesi ömrü boyunca meme kanserine yakalanmakta, her 4 kadın kanserinden bir tanesi de meme kanserleridir. Ele gelen bir kitle her zaman kanser değildir, mutlaka değerlendirilmesi gereken bir durumdur. Kadınlarımızdan özellikle 20 yaşından itibaren kendi kendilerini muayene etmelerini, 40 yaşından itibaren de 2 senede bir KETEM'lere, sağlık kuruluşlarına başvurarak tarama programlarına dahil olmalarını bekliyoruz."