MİT Başkanı İbrahim Kalın, Neçirvan Barzani ile görüştü! Masada terörle mücadele var - Son Dakika
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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Neçirvan Barzani ile görüştü! Masada terörle mücadele var

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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Neçirvan Barzani ile görüştü! Masada terörle mücadele var
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1 yorum

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Kritik görüşmede bölgesel güvenlik, terörle ortak mücadele ve çok boyutlu işbirliği konuları ele alındı. Kalın, Ankara, Bağdat ve Erbil arasındaki koordinasyonun bölgesel istikrar açısından önemini vurgularken, taraflar güvenlik alanındaki istişarelerin kararlılıkla sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Antalya'daki COP31 Zirvesi kapsamında Neçirvan Barzani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki isim, bölgesel güvenlik ve terörle mücadele başta olmak üzere ortak gündemdeki konuları değerlendirdi. 

ANTALYA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), uluslararası temaslara da ev sahipliği yapıyor. Zirve kapsamında Antalya'da bulunan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.  Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki güvenlik işbirliğinin yanı sıra bölgesel gelişmeler de değerlendirildi. İki isim, ortak güvenlik meseleleri ve mevcut koordinasyonun sürdürülmesi üzerinde durdu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Neçirvan Barzani ile görüştü! Masada terörle mücadele var

MASADA TERÖRLE ORTAK MÜCADELE VARDI

Kalın ile Barzani arasındaki görüşmenin en önemli başlıklarından biri terörle ortak mücadele oldu. Bölgesel güvenlik dinamiklerinin ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki çok boyutlu işbirliği konuları da değerlendirildi. Güvenlik alanındaki ortak çalışmaların sürdürülmesi ve bölgesel meselelerde yakın temasın korunması üzerinde duruldu. Taraflar, terörle mücadelede işbirliğinin yanı sıra güvenlik konularında istişare mekanizmalarının devam etmesinin önemini ele aldı.

İBRAHİM KALIN'DAN IRAK'IN GÜVENLİĞİNE VURGU

MİT Başkanı İbrahim Kalın, görüşmede Türkiye'nin Irak'ın huzuruna, refahına ve güvenliğine verdiği stratejik önemin altını çizdi.  Ankara'nın Irak'ın istikrarını bölgesel güvenliğin önemli unsurlarından biri olarak değerlendirdiğini vurgulayan Kalın, mevcut işbirliği mekanizmalarının önemine dikkat çekti. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkilerin yalnızca güvenlik alanıyla sınırlı olmadığı, çok boyutlu işbirliğinin de ele alındığı belirtildi.

Kaynak: AA
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    Yorumlar (1)

  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    İran'a bulaşmayın başınıza dert almayın demiştir bizimkiler .. Çünkü ABD ve İtrail'in hesabı İran'ı Irak ve Azerbaycan üzerinden vurmak .. 0 0
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