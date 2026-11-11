Çanakkale Bayramiç'te eski eşini bıçakla yaralayan şüpheli yakalanıp gözaltına alındı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde eski eşini bıçaklayarak yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Aysel Sakaldaş'ın Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'nde işlettiği lokantaya gelen F.U. (60), burada eski eşiyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine F.U. Aysel Sakaldaş'ı bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine, sonra da Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheli ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.