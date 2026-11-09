Sıfır Atık Vakfından dünyaya ortak eylem çağrısı! Gıda israfına karşı seferberlik

Sıfır Atık Vakfı’nın desteğiyle hayata geçirilen One Billion Challenge (1 Milyar Öğün Çağrısı), COP31 Mavi Bölge’deki Sıfır Atık Müzesi bünyesinde bulunan Sıfır Atık Forumu Sahnesi’nde düzenlenen etkinlikle tanıtıldı. Gıda kaybı ve israfının küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ila 10'una neden olduğunu belirten Ağırbaş, hükümetlerden çiftçilere, sivil toplum kuruluşlarından gençlere kadar herkesi girişime katılmaya çağırdı.

COP31'DE SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI KÜRESEL ÖLÇEĞE TAŞINIYOR

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen çalışmalar, COP31 sürecinde küresel ölçekte daha kapsamlı bir nitelik kazanıyor.

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum’un liderliğinde yürütülen zirve, uygulama odaklı iklim eyleminin küresel ölçekte güçlendirilmesine yönelik girişimlere ev sahipliği yapıyor.

“GIDAYI İSRAF ETTİĞİMİZDE TÜM KAYNAKLARI İSRAF EDİYORUZ”

Konuşmasına dünyada her gün bir milyardan fazla öğünün israf edildiğine, buna karşılık milyonlarca insanın açlık çektiğine dikkat çekerek başlayan Ağırbaş, “Her öğünün ardında toprak, su, enerji ve insan emeği bulunuyor. Gıdayı israf ettiğimizde tüm bu kaynakları da israf etmiş oluyoruz” dedi.

Türk kültüründe ekmeğin kutsal ve kıymetli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Ağırbaş, “Bize gıdaya saygı duymak, soframızı paylaşmak ve başka bir insanı doyurabilecek hiçbir şeyi israf etmemek öğretilir. Pek çok kültürün paylaştığı bu değerler, gıda israfını önlemenin hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu hatırlatıyor. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin öncü liderliğinden ilham alarak bu anlayışı küresel sıfır atık çalışmalarımıza taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gıda kaybı ve israfının iklim değişikliğine de katkıda bulunduğunu belirten Ağırbaş, “Bunların azaltılması; kaynaklarımızı korumak, emisyonları düşürmek ve tasarruf sağlamak anlamına geliyor” diye konuştu.

“MEVCUT ÇÖZÜMLERİ BİR ARAYA GETİRMELİYİZ”

Gıda israfıyla mücadelede uygulanabilecek pek çok çözüm bulunduğunu söyleyen Ağırbaş, “Çiftçiler depolama koşullarını iyileştirebilir. İşletmeler, tedarik zincirleri boyunca oluşan israfı azaltabilir. Şehirler, ihtiyaç fazlası gıdaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yardımcı olabilir. Evlerimizde ise yemeklerimizi planlayabilir, gıdaları uygun koşullarda saklayabilir ve artan yemekleri değerlendirebiliriz. Şimdi bu çabaları bir araya getirmemiz gerekiyor” dedi.

“TAAHHÜTTE BULUNUN, HAREKETE GEÇİN”

One Billion Challenge girişiminin bu amaçla başlatıldığını belirten Ağırbaş, “Dünyanın dört bir yanındaki insanları, işletmeleri, şehirleri, okulları ve toplulukları bu girişime katılmaya davet ediyoruz. Çağrımız oldukça basit: Taahhütte bulunun, harekete geçin, ilerlemenizi ölçün ve işe yarayan uygulamaları paylaşın. Kendi mutfağınızda, çiftliğinizde, iş yerinizde veya şehriniz genelinde harekete geçebilirsiniz. Her adım önemlidir ve her başarılı örnek başkalarına ilham verebilir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda çağrısını yineleyen Ağırbaş, “İsraf edilen bir milyar öğünün büyüklüğü, küresel bir eylem hareketine ilham versin. One Billion Challenge girişimine katılın. Gelin, gıdamızın değerini bilelim, daha çok paylaşalım ve daha az israf edelim” dedi.

2030'A KADAR GIDA İSRAFINI YARIYA İNDİRME HEDEFİ

Dünya genelinde her gün yaklaşık 1 milyar öğüne karşılık gelen yenilebilir gıdanın israf edilmesinden hareketle oluşturulan girişim, 2030 yılına kadar gıda israfını yarıya indirme yönündeki küresel hedefe katkı sunmayı amaçlıyor.

Girişim kapsamında katılımcıların gıda israfının yaşandığı aşamaları belirlemeleri, azaltmaya yönelik taahhütlerde bulunmaları, ölçüm ve takip çalışmaları başlatmaları ve elde ettikleri sonuçları paylaşmaları teşvik ediliyor. Gıda israfının kaynağında önlenmesi, ihtiyaç fazlası gıdaların yeniden dağıtılması, tedarik zincirlerinin iyileştirilmesi ve gıda kurtarma sistemlerinin güçlendirilmesi, girişimin öncelikli eylem alanları arasında yer alıyor.

Girişime katılım ve ayrıntılı bilgi için foodwasteaction.sifiratikvakfi.org adresi ziyaret edilebiliyor.