Arda Turan derbi sonrası futbolcularına patladı

Ukrayna Premier Ligi'nde Shakhtar Donetsk ile Dinamo Kiev arasında oynanan derbi golsüz eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada 10 kişi mücadele eden Shakhtar, aldığı bir puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Ancak teknik direktör Arda Turan, karşılaşmanın ardından alınan sonuçtan çok oyuncularının saha dışındaki davranışlarına odaklandı. Türk teknik adam, derbi bitiminde takımın birlikte hareket etmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

10 KİŞİYLE MÜCADELE ETTİLER, LİDERLİĞE YÜKSELDİLER

Ukrayna Premier Ligi'nin 12. haftasında Arena Lviv'de oynanan karşılaşmada Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin bir bölümünü 10 kişi tamamlayan Shakhtar, puanını 29'a yükselterek bir maç fazlasıyla 28 puanlı Polessya'nın önüne geçti. Dinamo Kiev ise 23 puanla üçüncü sırada kaldı.

Zorlu derbide futbolcularının gösterdiği mücadeleyi takdir eden Arda Turan, maçın bitiş düdüğünün ardından yaşanan bir durumun kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

"TAKIMIN YARISININ İÇERİ GİTMESİNDEN SON DERECE RAHATSIZIM"

Oyuncularının maç sonunda birlikte hareket etmesini beklediğini belirten Arda Turan, takımın bir bölümünün sahada kalırken diğer bölümünün soyunma odasına gitmesini eleştirdi.

Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularımın sahadaki mücadelesini takdir ediyorum ancak maçın bitişiyle birlikte takımın yarısının hemen içeri gitmesinden, diğer yarısının sahada kalmasından son derece rahatsızım. Derbide 10 kişiyle bu denli savaştıktan sonra o ruhu birlikte hissetmeliyiz."

"BİRBİRİMİZE SARILMAYI BIRAKIRSAK BAŞARILI OLAMAYIZ"

Başarının yalnızca sahadaki taktiklerle elde edilemeyeceğini vurgulayan genç teknik adam, oyuncularına takım olmanın önemini hatırlattı. Tribünlerin boş olmasının birliktelik duygusunu ortadan kaldırmaması gerektiğini belirten Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tribünler boş olabilir ama bu emeğin karşılığı kenetlenmek, birbirimize sarılmaktır. Eğer birbirimize sarılmayı bırakırsak hiçbir kulvarda başarı yakalayamayız. Futbolda taktiklerden öte bir aile olmak, içindeki ateşi hissetmek gerekir."

"KAMPA DÖNDÜĞÜMÜZDE BUNU KONUŞACAĞIM"

Takımdaki bütün futbolculara fırsat vermeye çalıştığını da hatırlatan Arda Turan, yaşanan durumun üzerini kapatmayacağını açıkça ifade etti.

"Avrupa’da benim kadar kadrodaki herkese şans veren kaç hoca var? Oyuncularımın bu kopuk tavrından mutsuzum ve kampa döndüğümüzde bunu kendileriyle açıkça konuşacağım."

Turan'ın açıklamaları, Shakhtar Donetsk'te saha içindeki mücadelenin yanı sıra takım birlikteliğine de büyük önem verdiğini ortaya koydu.