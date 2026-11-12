İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan, lider eşlerini "sıfır atık" tasarımlı sofrada buluşturdu - Son Dakika
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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan, lider eşlerini "sıfır atık" tasarımlı sofrada buluşturdu

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- Emine Erdoğan, COP31 dolayısıyla Antalya'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini "sıfır atık" tasarımlı öğle yemeğinde ağırladı Lider eşleri yemek öncesi Olgunlaşma Enstitülerince hazırlanan "Anadolu'nun Doğadan Gelen Renkleri" sergisini gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla Antalya'ya gelen devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini öğle yemeğinde ağırladı.

Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki yemeğe, KKTC Cumhurbaşkanı'nın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Moritanya Cumhurbaşkanı'nın eşi Mariem Dah, Palau Cumhurbaşkanı'nın eşi Valerie Whipps, Bangladeş Başbakanı'nın eşi Zubaida Rahman, Burundi Hükümet Başkanı'nın eşi Francine Ntakarutimana, Esvatini Başbakanı'nın eşi Philile Dlamini, Solomon Adaları Başbakanı'nın eşi Veronica Ruala Waletofea, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı'nın eşi Mirela Becirovic, Maldivler Devlet Başkanı'nın eşi Sajidha Mohamed, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Başbakanı'nın eşi Amina El-Dilawi ve kızı Estabrak Abdulhamid Al Dibeybe, Dünya Bankası Başkanı'nın eşi Ritu Banga, Malezya Pahang Eyaleti Sultanı'nın eşi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın kızı Leyla Aliyeva ve gelini Alyona Aliyeva, Pakistan Başbakanı'nın gelinleri Zainab Suleman ve Rabiya Akram Khan, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş ile bakan eşleri katıldı.

Lider eşlerini yemeğe gelişlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tek tek karşıladı.

Emine Erdoğan, misafirleriyle birlikte yemek öncesi olgunlaşma enstitülerince hazırlanan "Anadolu'nun Doğadan Gelen Renkleri" sergisini gezdi.

Lider eşleri, sergi sırasında Anadolu'nun doğal boyacılık bilgisini yakından inceleme fırsatı buldu.

Sergide, Anadolu'nun 7 bölgesinden olgunlaşma enstitüleri tarafından derlenerek doğal boya reçeteleriyle elde edilen renklerin, aynı bölgelerin geleneksel motifleri ve yerel dokumalarıyla buluşmasına dair örnekler yer aldı.

Olgunlaşma enstitülerinin, bu çalışmasıyla Anadolu'nun kaybolmaya yüz tutmuş zenginliklerine yeniden hayat verildi.

Doğal boyalı ipliklerle dokunmuş geleneksel kilim ve çarpanalar, şal-şepik kumaşı üzerine dival işi tasarımlar, Ödemiş ipeğiyle yeniden tasarlanan gelinlik gibi çalışmaların yer aldığı sergi kapsamında, Anadolu'nun kadim doğal boyacılık bilgisini günümüz iklim bilinciyle buluşturan ekolojik baskı ve boya atölyesi de gerçekleştirildi.

Kök boyalar ve geleneksel el nakışlarıyla modernize edilen ayakkabı ve çantaların yanı sıra, yine doğal kök boyalarla hazırlanan Erzurum'a özgü kırlent ve örtüler de sergilendi.

Ayrıca sergide, iğne oyaları, başlıklar, takılar, çantalar ve geleneksel kumaşlar üzerine uygulanan nakış örnekleri ile tel sarma, sim sarma tekniği kullanılan tasarımlar da yer aldı.

Sergi sonrası lider eşleri yemeğe geçti.

Lider eşleri "sıfır atık" tasarımlı sofrada buluştu

Şefler Asude Akınlı Boğatır ve Bahadır Boğatır tarafından hazırlanan Anadolu lezzetleri, "Sıfır Atık" tasarımlı sofrada davetlilere sunuldu.

Yemeklerini yiyen lider eşleri, Anadolu mutfağının lezzetlerine hayranlıklarını dile getirdi.

Sofrada, doğal malzemeler ve yeniden değerlendirilerek farklı işlevler kazandırılan unsurlar kullanıldı. Masa tasarımı, COP31'in sürdürülebilirlik ilkelerini görsel ve estetik bir deneyime dönüştürdü. Tasarımda kullanılan motiflerde, Anadolu'nun geleneksel bitki örtüsü ve botanik mirasından ilham alındı.

Sıfır Atık anlayışı doğrultusunda, masa düzenlemelerinde kesme çiçeklere yer verilmedi, sadece canlı bitkiler kullanıldı.

Lider eşleri, yemeklerini, orkestra şefi Oğuzhan Kavruk yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, soprano Feryal Türkoğlu ve tenor Murat Karahan'ın canlı performansları eşliğinde yedi.

Kaynak: AA
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