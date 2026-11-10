İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan, Bangladeş Başbakanı'nın eşi Rahman ile görüştü: - Son Dakika
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İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan, Bangladeş Başbakanı'nın eşi Rahman ile görüştü:

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- "İklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda küresel işbirliğinin önemini değerlendirdik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman'ın eşi Zubaida Rahman ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Zubaida Rahman ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bangladeş Halk Cumhuriyeti Başbakanı'nın değerli eşi Zubaida Rahman Hanımefendi ile Antalya'da bir araya geldik. İklim adaleti, sürdürülebilir kalkınma ve Sıfır Atık hedefleri doğrultusunda küresel işbirliğinin önemini değerlendirdik."

Görüşmede, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş da yer aldı.

Kaynak: AA
Emine ErdoğanBangladeşDiplomasiGüncelCOP31ÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Emine Erdoğan, Bangladeş Başbakanı'nın eşi Rahman ile görüştü: - Son Dakika
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