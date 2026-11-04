Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsünün Seul'deki kültür merkezinin resmi açılışını yaptı - Son Dakika
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Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsünün Seul'deki kültür merkezinin resmi açılışını yaptı

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Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsünün Seul\'deki kültür merkezinin resmi açılışını yaptı
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- Koreli öğrencilere Türkçe öğretilen sınıfı ziyaret eden Emine Erdoğan, öğrencilerle sohbet etti Koreli iki öğrencinin Türkçe diyaloglarını dinleyen Emine Erdoğan, konuşmalarını beğendiği öğrencileri alkışlayarak tebrik etti Emine Erdoğan: "Türkçemize ilgi duyan öğrencilerimizle buluşmak, dilimizin ve kültürümüzün uzak coğrafyalarda nasıl güzel karşılıklar bulduğuna şahit olmak çok kıymetli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Seul'deki kültür merkezinin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seul ziyaretine eşlik eden Emine Erdoğan, resmi açılışını yapmak üzere YEE'nin Seul kültür merkezine gelişinde Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, Kültür Daire Başkanı Ali Rıza Karabağ ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Kültür merkezinin açılışını kurdele keserek gerçekleştiren Emine Erdoğan, daha sonra Koreli öğrencilere Türkçe öğretilen sınıfa geçerek öğrencilerle sohbet etti.

Koreli iki öğrencinin Türkçe diyaloğunu dinleyen Emine Erdoğan, konuşmalarını beğendiği öğrencileri alkışlayarak tebrik etti.

Ebru sanatçısı Hikmet Kadir Bozok'un canlı performansını da izleyen Emine Erdoğan, Bozok'un çalışmasına katkıda bulundu.

Koreli öğrencilerle, Güney Kore'de başlayıp tüm dünyaya yayılan, başparmak ve işaret parmağının uçlarının çapraz şekilde üst üste getirilmesiyle oluşturulan küçük kalp işareti yaparak fotoğraf çektiren Emine Erdoğan, Türkçe öğrenen Koreli öğrencilerin Türkiye ile Güney Kore arasında birer elçi olacaklarını söyledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından programa ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kültürler arası köprü kuran Yunus Emre Enstitümüzün, Güney Kore'de hayata geçirdiği Seul Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin iki dost ülkeye hayırlı olmasını diliyorum. Türkçemize ilgi duyan öğrencilerimizle buluşmak, dilimizin ve kültürümüzün uzak coğrafyalarda nasıl güzel karşılıklar bulduğuna şahit olmak çok kıymetli. Yunus Emre Enstitümüz, medeniyet birikimimizi dünyaya taşırken insanları yalnızca farklı bir dille değil, farklı hayatlarla ve düşüncelerle de tanıştırıyor. Çünkü birbirinin dilini öğrenen, hikayesini dinleyen ve değerlerini tanıyan insanlar arasında kurulan yakınlık, ülkeler arasındaki dostluğun da en sağlam temelidir. Bu anlayışla dünyanın dört bir yanında özveriyle çalışan Yunus Emre Enstitümüzün bütün mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum."

Enstitü hakkında

Türk dilini, kültürünü, sanatını ve medeniyet birikimini dünyaya tanıtmayı, toplumlar arasında karşılıklı anlayışı ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan Yunus Emre Enstitüsü, Seul'deki kültür merkeziyle de Türkiye ile Kore Cumhuriyeti arasındaki tarihi dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin kültür, sanat ve eğitim alanlarında gelişmesine katkı sunuyor.

Daha önce Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi (HUFS) bünyesinde faaliyetlerini sürdüren merkez, 2025'te Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından diplomatik kültür merkezi statüsünde tanındı.

Emine Erdoğan'ın bugün resmi açılışını yaptığı kültür merkezi ise 2024'ten bu yana hizmet veriyor.

Türkçe öğretiminin yanı sıra öğrencilerin Türkiye'ye gönderilmesi, Türk mutfağı kursları, geleneksel el sanatları atölyeleri ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleri aracılığıyla Koreli katılımcıların Türkiye'yi ve Türk kültürünü yakından tanımalarına imkan sağlayan kültür merkezinde 21 kursiyer Türkçe eğitimi alıyor.

Kaynak: AA
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