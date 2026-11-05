Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım: - Son Dakika
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Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:

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Emine Erdoğan\'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:
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Emine Erdoğan\'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:
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- "Ziyaretimiz, iki ülke arasındaki dostluğun yalnızca tarihte değil, gönüllerde de ne denli güçlü bir karşılığı olduğunu bir kez daha gösterdi"

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte gerçekleştirdiği Güney Kore ziyaretine ilişkin izlenimlerini sosyal medyada paylaştı. Paylaşımda, Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluk vurgusu öne çıktı.

Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:

“DOSTLUĞUN GÖNÜLLERDE DE KARŞILIĞI VAR”

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Güney Kore ziyaretimiz, iki ülke arasındaki dostluğun yalnızca tarihte değil, gönüllerde de ne denli güçlü bir karşılığı olduğunu bir kez daha gösterdi. Nazik ev sahiplikleri için Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’a ve değerli eşi Kim Hea Kyung Hanımefendi’ye yürekten teşekkür ediyoruz.”

Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:

ZİYARETTEN KARELER PAYLAŞILDI

Paylaşımda ayrıca Güney Kore’deki programlardan kesitlerin yer aldığı bir video da bulunuyordu.

Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:
Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:
Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:
Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:
Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:
Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:
Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:
Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:
Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:
Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:
Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:
Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:
Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:
Emine Erdoğan'dan Güney Kore ziyaretine ilişkin paylaşım:
Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanSosyal MedyaGüney KoreGüncelMedyaSon Dakika

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