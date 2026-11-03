Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı - Son Dakika
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Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı

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Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı
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Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Güney Kore’ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un eşi Kim Hea Kyung ile bir araya geldi. İkili, Kore Savaş Anıtı Müzesi’nde Türk fotoğrafçı İzzet Keribar’ın 70 yıl önce Kore’de çektiği fotoğraflardan oluşan serginin açılışını birlikte yaptı. Emine Erdoğan, ziyaretten kareleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Seul’deki temasları sırasında iki ülkenin dostluğunu yansıtan bir sergi açılışına katıldı. Emine Erdoğan, Güney Kore’deki izlenimlerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı

“KÖKLÜ KARDEŞLİĞİN EN GÜZEL İFADESİ”

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Seul’e gerçekleştirdikleri ziyarete ait fotoğrafları paylaştığı gönderisine şu notu düştü:

“Güney Kore’de bizi karşılayan sıcaklık ve samimiyet, iki millet arasındaki köklü kardeşliğin en güzel ifadesidir.”

Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı

KORE SAVAŞ ANITI MÜZESİ’NDE SERGİ AÇILIŞI

Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee’nin eşi Kim Hea Kyung ile Kore Savaş Anıtı Müzesi’nde düzenlenen özel bir programda buluştu. İkili, “Bir Dostluğun Doğuşu: Bir Türk Fotoğrafçının Objektifinden 70 Yıl Önceki Kore” adlı serginin açılışını birlikte gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı

“TARİHİN DE ŞAHİTLERİDİR”

Sergide, Türk fotoğraf sanatının duayen isimlerinden İzzet Keribar’ın yetmiş yıl önce Güney Kore’de gönüllü askerlik yaptığı sırada çektiği fotoğraflar yer alıyor. Programa ilişkin paylaşımında Emine Erdoğan, Keribar’ın fotoğraflarının sanatsal değerinin yanında tarihin de şahitleri olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı

Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 69. yılında böyle bir serginin düzenlenmesini çok kıymetli bulduğunu ifade eden Emine Erdoğan, şu çağrıda bulundu:

Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı

“Herkesi sergimizi ziyaret etmeye, Sayın Keribar’ın birbirinden eşsiz fotoğrafları aracılığıyla hatıra ve duygu yüklü bir yolculuğa çıkmaya davet ediyorum.”

Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı
Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı
Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı
Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı
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