Emine Erdoğan Seul’de! Kim Hea Kyung ile 70 yıllık dostluğu anlatan sergiyi açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Seul’deki temasları sırasında iki ülkenin dostluğunu yansıtan bir sergi açılışına katıldı. Emine Erdoğan, Güney Kore’deki izlenimlerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

“KÖKLÜ KARDEŞLİĞİN EN GÜZEL İFADESİ”

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Seul’e gerçekleştirdikleri ziyarete ait fotoğrafları paylaştığı gönderisine şu notu düştü:

“Güney Kore’de bizi karşılayan sıcaklık ve samimiyet, iki millet arasındaki köklü kardeşliğin en güzel ifadesidir.”

KORE SAVAŞ ANITI MÜZESİ’NDE SERGİ AÇILIŞI

Emine Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee’nin eşi Kim Hea Kyung ile Kore Savaş Anıtı Müzesi’nde düzenlenen özel bir programda buluştu. İkili, “Bir Dostluğun Doğuşu: Bir Türk Fotoğrafçının Objektifinden 70 Yıl Önceki Kore” adlı serginin açılışını birlikte gerçekleştirdi.

“TARİHİN DE ŞAHİTLERİDİR”

Sergide, Türk fotoğraf sanatının duayen isimlerinden İzzet Keribar’ın yetmiş yıl önce Güney Kore’de gönüllü askerlik yaptığı sırada çektiği fotoğraflar yer alıyor. Programa ilişkin paylaşımında Emine Erdoğan, Keribar’ın fotoğraflarının sanatsal değerinin yanında tarihin de şahitleri olduğunu belirtti.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki diplomatik ilişkilerin 69. yılında böyle bir serginin düzenlenmesini çok kıymetli bulduğunu ifade eden Emine Erdoğan, şu çağrıda bulundu:

“Herkesi sergimizi ziyaret etmeye, Sayın Keribar’ın birbirinden eşsiz fotoğrafları aracılığıyla hatıra ve duygu yüklü bir yolculuğa çıkmaya davet ediyorum.”