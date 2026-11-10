Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Antalya\'da görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 için Antalya'da bulunan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. İki ismin buluşmasına Türkiye'den üst düzey isimler de katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE GUTERRES ANTALYA'DA BİR ARAYA GELDİ

Antalya'nın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31), uluslararası düzeyde önemli isimleri Türkiye'de buluşturdu. Konferans için Antalya'ya gelen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda uluslararası iş birliğinin ele alındığı bir platform olan COP31 kapsamında gerçekleşen buluşma, Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasındaki üst düzey temaslardan biri oldu.

GÖRÜŞMEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres arasındaki görüşmeye katılan isimler de dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum görüşmede hazır bulundu. Türkiye'nin dış politika ve iklim değişikliği alanındaki çalışmalarında görev alan iki bakanın da buluşmaya katılması, görüşmenin üst düzey katılımla gerçekleştirildiğini ortaya koydu.

COP31 İÇİN DÜNYANIN GÖZÜ ANTALYA'DA

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik uluslararası çalışmalar açısından önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor. 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen konferans, ülkelerin iklim politikaları, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlanması gibi başlıkların değerlendirildiği küresel bir platform niteliği taşıyor.