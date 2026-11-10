Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir ekibi COP31'de bulundu - Son Dakika
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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın yer aldığı Uzak Şehir ekibi COP31'de bulundu

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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba\'nın yer aldığı Uzak Şehir ekibi COP31\'de bulundu
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Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba\'nın yer aldığı Uzak Şehir ekibi COP31\'de bulundu
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Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, Antalya'da gerçekleşen COP31'in açılışında yer aldı. Uzak Şehir'in oyuncuları, çevre sorunlarına karşı küresel eylem ve farkındalık çağrısında bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in yıldızları Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya ve Dilin Döğer de katıldı. Ünlü oyuncular, dünyayı tehdit eden çevre sorunlarına karşı küresel eylem ve farkındalık çağrısında bulundu.

SİNEM ÜNSAL: BU TARİHİ BİR GÜN

COP31'in açılışında yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Sinem Ünsal, zirvenin küresel ölçekte ortak bir çabanın göstergesi olduğunu vurguladı. Ünsal şöyle devam etti:

"Bu tarihi bir gün ve buraya gelip buna tanıklık etmek büyük şans. Çünkü kendi çapımızda, kendi sosyal yaşamımızda aldığımız önlemler ya da yapmaya çalıştığımız şeylerin dışında, global olarak bir çabanın var olduğunu görmek insanı çok güvende hissettiriyor. Bu yolculuğun çok güzel olacağını düşünüyorum ve çok mutluyum bir parçası olmaktan."

OZAN AKBABA: 10 KİŞİDEN BİRİ HAREKETE GEÇSE DÜNYA DEĞİŞİR

İklim kriziyle mücadelede konuşulanların eyleme dönüşmesi gerektiğine dikkat çeken Ozan Akbaba, bireysel sorumlulukların yanı sıra çocukların çevre bilinciyle yetiştirilmesinin önemine değindi. Akbaba, "COP 31'in de mottosunda olduğu gibi diyalog, uzlaşı, hareket ve aksiyon. Bu çok önemli. Gerçekten konuşulan şeylerin bir şekilde uzlaşıya varıldıktan sonra harekete geçirilmesi gerekiyor ki, bu dünyada rahat 10 kişiden birini etkileyebilen, onun inisiyatifine kalmış bir şey. Her 10 kişiden birisi gerçekten üstüne düşeni yaptığında zaten iklim için, dünya için yeterince adım atmış oluyor. Herkesin kendi çocuğuna bu sorumluluğu yükleyebilmesi çok önemli" dedi.

ATAKAN ÖZKAYA: İKLİM BİLİNCİ İLKOKULLARDA DERS OLARAK OKUTULMALI

COP31'e bilinçlenmek amacıyla katıldığını belirten Atakan Özkaya ise iklim kriziyle mücadelede bireysel alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Başarılı oyuncu şöyle konuştu:

"Ben bilinçlenmeye geldim. Dünya bir krize doğru gidiyor, hatta bence bir krizin ortasında. Burada devletlerin ve büyük şirketlerin sorumluluğu çok fazla. Türkiye'nin de dediği gibi harekete geçmek gerekiyor, aksiyon almak gerekiyor. Türkiye'nin bunun öncüsü olacağını düşünüyorum. Bilinçlenmeyi ilkokullarda ders olarak anlatmamız lazım. Suyu, tarımı, çünkü dünyanın en büyük sorunu, o yüzden suyun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çok önemli bir organizasyon. İyi ki Türkiye'de yapılıyor.

DİLİN DÖĞER: ORTAK BİR DERDİMİZ VAR

Sorunların insan hikayeleri aracılığıyla anlatılmasının önemini vurgulayan Dilin Döğer, COP31'de yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Döğer, duygularını şöyle anlattı:

"Öncelikle ortak bir derdimiz var. Burada dünyanın dört bir yanından insanlar, bilim insanları, sanatçılar, herkes burada. Sanatçılar da dikkat çekmek için dünyanın her yerinde çok ilginç çalışmalar yapıyor. Oyuncu olarak ben de televizyon aracılığıyla insanlara nasıl yardımcı olabiliyorsam, örnek hikayelerle onların bu sorunlarla bağ kurmalarını sağlamaya çalışıyorum. Çünkü bazen bu tarz problemleri rakamlarla, raporlarla anlatmaktansa bir insanın hikayesiyle karşı tarafa daha iyi aktarabiliyorsunuz. O yüzden böyle etkinliklerde var olmayı önemli buluyorum."

Kaynak: DHA
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