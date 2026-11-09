Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31 açılışına oyuncular ve Şahika Ercümen katıldı - Son Dakika
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Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı COP31 açılışına oyuncular ve Şahika Ercümen katıldı

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Türkiye\'nin ev sahipliği yaptığı COP31 açılışına oyuncular ve Şahika Ercümen katıldı
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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31'in açılışında Uzak Şehir oyuncuları ve Şahika Ercümen de yer aldı. Oyuncular ve Ercümen, iklim krizine dikkati çekerek zirveden somut adımlar çıkması temennisinde bulundu.

TELEVİZYON YILDIZLARI COP31'DE

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliğiyle mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) resmi açılışında ünlü oyuncular da yer aldı. Oyuncu Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, Şükrü Özyıldız, Zuhal Topal Saygıner, Süreyya Akın Akınözü, Selim Bayraktar, Taner Ölmez, Cengiz Bozkurt, Erman Burak Yörük, içerik üreticisi Ali Abdüsselam Yılmaz ve serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de açılışa katıldı.

'UZAK ŞEHİR' OYUNCULARI SALONDA

Zirvenin ilk günkü etkinliklerine katılan oyunculardan, Kanal D'de yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal, güzel bir etkinliğe tanık olduklarını söyledi. Organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ünsal, "Zirvede, çok da güzel aksiyon alınacak aşamaya geçildiğinden bahsedildi. Elimizden geleni biz de eğer yardımımız dokunursa yapmaya çalışacağız tabii, burada olmaktan çok keyifliyiz" dedi.

'Uzak Şehir'in diğer başrol oyuncusu Ozan Akbaba ise Türkiye'nin çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirterek, bu etkinliği de başarılı bir şekilde gerçekleştireceğini kaydetti. İklim krizinin tüm dünyayı ilgilendiren bir konu olduğunu kaydeden Akbaba, bütün insanlara büyük görevler düştüğünü, herkesin gereken adımı attığı takdirde sorunların aşılacağını söyledi.

Uzak Şehir dizinin oyuncularından Dilin Döğer de dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının, oyuncuların, politika dünyasından insanların bugün Türkiye'de iklimi konuşmak için buluştuğunu belirterek, somut bir çözümün çıkması temennisinde bulundu.

'TÜRKİYE ADINA GURUR VERİCİ'

Cengiz Bozkurt ise son derece önemli bir toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu vurguladı. Oyuncu Şükrü Özyıldız da Türkiye'nin sorumluluğu büyük ama gurur verici bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını kaydetti. İklim konusunun dünyanın her bir noktasını ilgilendiren bir konu olduğuna işaret eden Özyıldız, "İklim problemi hangi dili konuşursak konuşalım, bütün insanlığın ortak problemi ve çok acil çözülmesi gereken, çok acil ele alınması gereken problem" dedi.

'İNSANLAR DOĞANIN SAHİBİ DEĞİL, PARÇASI'

Oyuncu Selim Bayraktar, ihtiyaçlarla arzular arasında nasıl bir ilişki olduğunu hatırlamak gerektiğini ifade ederek, daha az tüketmeye odaklanılması gerektiğini belirtti. Bayraktar, insanların doğanın sahibi değil, doğanın bir parçası olduğunu hatırlatarak, hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de iklim değişikliğiyle mücadelede tüm dünyanın Türkiye'de toplanmasını önemli bulduğunu kaydetti. Artık bir an önce somut adımların atılması gerektiğini dile getiren Ercümen, zirveden önemli sonuçlar çıkacağına inandığını ifade etti.

Kaynak: DHA
Şahika ErcümenUzak ŞehirTürkiyeMagazinGüncelCOP31Son Dakika

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