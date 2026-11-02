Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore\'de! 8 yıl sonra bir ilk
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 yıl aradan sonra ilk kez Güney Kore'ye resmi ziyarette bulundu. Eşi Emine Erdoğan ile birlikte başkent Seul'e ulaşan Erdoğan, 3 Kasım'da Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bir araya gelecek. Kritik görüşmede nükleer enerji, savunma sanayisi ve ticaret başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Seul Seongnam Hava Üssü’ne varışlarında Kore Ticaret Bakanı Park Jung-sung tarafından karşılandı.

Karşılamada, Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Fatih Yıldız ve eşi Nesrin Yıldız da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Seul ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan <a class='keyword-sd' href='/guney-kore/' title='Güney Kore'>Güney Kore</a>'de! 8 yıl sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 4 Kasım'a kadar sürecek ziyaret kapsamında 3 Kasım Salı günü Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile resmi bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin tüm boyutlarıyla ele alınması, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması ve ikili ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirecek çeşitli anlaşmaların imzalanması hedefleniyor.

8 YIL SONRA İLK ZİYARET

Merakla beklenen zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 yıllık aranın ardından Güney Kore'ye ilk ziyareti olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak 2018'de Güney Kore'yi ziyaret ederken Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-Myung ise Kasım 2025'te Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştirmiş, temmuz ayındaki NATO Zirvesi'ne de konuk devlet başkanı olarak katılım göstermişti.

NÜKLEER ENERJİDEN SAVUNMA SANAYİSİNE GENİŞ GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyareti, iki ülke arasındaki ekonomik ve stratejik iş birliğinin geliştirilmesi açısından önem taşıyor. 3 Kasım Salı günü yapılacak resmi görüşmelerde Türkiye ile Güney Kore arasındaki Stratejik Ortaklık ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecek. Liderlerin güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Görüşmelerde enerji, savunma sanayisi, ulaştırma, altyapı, yüksek teknoloji, kültür ve turizm alanlarında atılabilecek ortak adımlar ele alınacak.

TÜRKİYE'NİN NÜKLEER YATIRIMLARI MASADA

Ziyaretin öne çıkan başlıklarından birini Türkiye'de kurulması planlanan nükleer güç santrallerine yönelik çalışmalar oluşturuyor. Türkiye ile Güney Kore arasında bu alanda yürütülen temaslarda önemli ilerleme kaydedildiği belirtiliyor.

Türkiye'nin gelecekteki nükleer enerji yatırımlarına ilişkin kararlarında Güney Kore'nin yanı sıra Rusya ve Kanada gibi ülkelerden gelen tekliflerin de değerlendirilmesi bekleniyor.

AVRUPA'NIN YENİ DÜZENLEMESİ İKİ ÜLKENİN GÜNDEMİNDE

Avrupa Birliği'nin Avrupa sanayisini güçlendirmek ve üretimi Avrupa'da teşvik etmek amacıyla gündeme getirdiği "Made in Europe" düzenlemesi de görüşmelerin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Türkiye'nin söz konusu düzenlemeye dahil edilmesi amacıyla temaslar devam ederken, Güney Kore açısından da kapsam dışında kalınması durumunda ortaya çıkabilecek ekonomik etkiler değerlendiriliyor.

ALTAY TANKI ORTAKLIĞI YENİ PROJELERE TAŞINABİLİR

Savunma sanayisinde Türkiye ile Güney Kore arasında devam eden iş birliğinin genişletilmesi hedefleniyor. Özellikle Altay Tankı Projesi kapsamında kurulan ortaklığın farklı savunma platformlarına taşınması gündemde bulunuyor.

Görüşmeler sırasında savunma sanayisinde yeni ortak üretim projelerinin ele alınabileceği belirtiliyor.

TİCARETTE YENİ HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde ticaret hacminin artırılması da öncelikli konular arasında bulunuyor.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 11,4 milyar dolar seviyesine ulaşırken, bu yılın ilk dokuz ayında 8,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İki ülke, karşılıklı ticaret hacmini 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin hukuki altyapısını güçlendirecek çeşitli anlaşmaların imzalanması da bekleniyor.

GÜNEY KORE DEVLET BAŞKANI LEE'DEN ERDOĞAN'A MESAJ

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Seul ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye ile iş birliğinin daha ileri taşınmasını istediklerini belirtti.

Lee, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu ziyaret vesilesiyle savunma sanayisi başta olmak üzere ekonomi, enerji ve diğer alanlardaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve iki ülke halkına somut faydalar sağlayacak neticeler elde etmeyi temenni ediyorum."

Erdoğan'ı ülkesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Lee, mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet ziyaretini milletimizle birlikte içtenlikle karşılıyorum. Hoş geldiniz, Sayın Cumhurbaşkanı!"

Güney Kore lideri Lee'den Erdoğan'a Türkçe mesaj: Hoş geldiniz Sayın CumhurbaşkanıGüney Kore lideri Lee'den Erdoğan'a Türkçe mesaj: Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan Seul yolunda! Güney Kore'den ilk mesaj geldiCumhurbaşkanı Erdoğan Seul yolunda! Güney Kore'den ilk mesaj geldi
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk - Son Dakika
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