Emine Erdoğan, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Pope ile görüştü:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Göç Örgütü Genel Direktörü Amy Pope ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pope ile görüşmekten duyduğu memnuniyeti belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizin odağında Gazze vardı. Yerlerinden edilen Filistinli kardeşlerimizin korunması ve insani yardıma erişimi için uluslararası işbirliğiyle atılabilecek adımları değerlendirdik."