COP31'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

COP31'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya'da

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
COP31\'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya\'da
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GENEL KURUL SALONUNDAN NOTLARAntalya'da COP31 Liderler Zirvesi’nde resmi açılışın yapılacağı Anadolu Salonu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres birlikte geldi.

GENEL KURUL SALONUNDAN NOTLAR

Antalya'da COP31 Liderler Zirvesi'nde resmi açılışın yapılacağı Anadolu Salonu'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte salonda ülke liderleriyle tek tek tokalaştı. Zirveye katılan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Azeybaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov'un da aralarında bulunduğu konuk liderler salonda birbirleriyle selamlaşıp sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres yan yana oturdu. Azeybaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Genel Kurul salonunda eşi Mihriban Aliyeva ve kızları Leyla Aliyeva ile birlikte yer aldı. Salonda, tüm devlet liderleri ülkelerin temsilcileri, bakanlar, milletvekilleri ve diğer tüm katılımcılar yerlerini aldıktan sonra sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı 'Anadolu Ateşi' grubu dans gösterisi yaptı.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA,

Kaynak: DHA
Recep Tayyip ErdoğanBirleşmiş MilletlerAntonio GuterresEmine ErdoğanAntalyaGüncelDünyaCOP31Son Dakika

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı 10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Güllü soruşturmasında yeni gelişme Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak
Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull’u alıp kaçtı Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da “COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı“nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da "COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı"nda konuşuyor
13:21
Eren Elmalı hayranını kırmadı Herkes aynı yorumu yaptı
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı
13:14
Arda Güler’in bu fotoğrafı gerçek mi Soyunma odasında ilginç an
Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an
13:04
Emre Belözoğlu’ndan iddialı sözler: Galatasaray’ı geçeriz
Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:12
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 13:52:48. #7.13#
SON DAKİKA: COP31'de üçüncü gün; dünya liderleri Antalya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android