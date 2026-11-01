Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi sakatlık depremi - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi sakatlık depremi

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Fenerbahçe\'de Liverpool maçı öncesi sakatlık depremi
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Fenerbahçe\'de Liverpool maçı öncesi sakatlık depremi
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Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong sakatlığı nedeniyle Göztepe maçının son dakikalarında oyundan alınmıştı. Oppong'un durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de, zorlu Liverpool maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor. 

OPPONG'UN SAKATLIĞI CİDDİ

Nathan Ake'nin yokluğunda stoperde görev alan genç savunmacı Kojo Oppong'un sakatlığının ciddi olduğu bildirildi. Göztepe mücadelesinin 84. dakikasında ağrı hissederek kenara gelen ve yerini Yiğit Efe Demir'e bırakan 22 yaşındaki Ganalı stoper, karşılaşmanın ardından stadyumu sekerek terk etti. Teknik direktör Dirk Kuyt da maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncunun ağrı hissettiği için değişiklik istediğini doğrulamıştı.

Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi sakatlık depremi

LIVERPOOL MAÇINDA OYNAMASI ZOR

Sağlık heyetinden gelen ilk bilgilere göre, sakatlığı ciddi boyutta olan Oppong'un, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşmasında forma giymesi zor görünüyor. 

Fenerbahçe'de Liverpool maçı öncesi sakatlık depremi

SKRINIAR-YİĞİT EFE İKİLİSİ

Sarı-lacivertlilerin 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te Liverpool'u konuk edeceği dev mücadelede, teknik heyetin stoper hattında Milan Skriniar - Yiğit Efe Demir ikilisine görev vermesi bekleniyor.

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    Yorumlar (1)

  • FAKIR VATANDAS FAKIR VATANDAS:
    6-0 diyorum ya siz ne dersiniz 0 0 Yanıtla
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