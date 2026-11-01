Fenerbahçe\'de Liverpool maçı öncesi sakatlık depremi

Süper Lig'de sahasında Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe'de, zorlu Liverpool maçı öncesi sakatlık şoku yaşanıyor.

OPPONG'UN SAKATLIĞI CİDDİ

Nathan Ake'nin yokluğunda stoperde görev alan genç savunmacı Kojo Oppong'un sakatlığının ciddi olduğu bildirildi. Göztepe mücadelesinin 84. dakikasında ağrı hissederek kenara gelen ve yerini Yiğit Efe Demir'e bırakan 22 yaşındaki Ganalı stoper, karşılaşmanın ardından stadyumu sekerek terk etti. Teknik direktör Dirk Kuyt da maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncunun ağrı hissettiği için değişiklik istediğini doğrulamıştı.

LIVERPOOL MAÇINDA OYNAMASI ZOR

Sağlık heyetinden gelen ilk bilgilere göre, sakatlığı ciddi boyutta olan Oppong'un, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Liverpool karşılaşmasında forma giymesi zor görünüyor.

SKRINIAR-YİĞİT EFE İKİLİSİ

Sarı-lacivertlilerin 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te Liverpool'u konuk edeceği dev mücadelede, teknik heyetin stoper hattında Milan Skriniar - Yiğit Efe Demir ikilisine görev vermesi bekleniyor.