Hakan Safi'den güne damga vuracak Aziz Yıldırım ve seçim açıklaması - Son Dakika
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Hakan Safi'den güne damga vuracak Aziz Yıldırım ve seçim açıklaması

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Hakan Safi\'den güne damga vuracak Aziz Yıldırım ve seçim açıklaması
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Hakan Safi\'den güne damga vuracak Aziz Yıldırım ve seçim açıklaması
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Fenerbahçe eski başkan adayı Hakan Safi, zor günlerden geçilen bu dönemde kulübün etrafında kenetlenilmesi gerektiğini belirtti. Aziz Yıldırım'ın sözlerine güven duyulmasını isteyen Safi, eleştirilerin dozunda yapılmasını ve seçilmiş yönetime sene sonuna kadar destek olunmasını istedi. Safi, gündemin seçim değil, önümüzdeki önemli maçlar olması gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe'de son seçimde Aziz Yıldırım ile yarışan başkan adayı Hakan Safi, Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

''AZİZ BAŞKANIN ETRAFINDA KENETLENMELİYİZ''

Taraftarlara seslenen Hakan Safi, "Fenerbahçe büyük kulüp, büyük camia. Daha zor günler gördük. Eleştiri elbette olacak. Böyle durumlarda başkanın yanında olma taraftarıyım. İstifa veya kötü tezahüratın kimseye faydası yok. Seçilmiş bir yönetimimiz var. Aziz başkanımız var. Seneye zaten seçim var. Aziz Başkan seneye olmayacağını söyledi. Herkes Aziz başkanın ne kadar sözüne güvenilir, büyük başkan olduğunu biliyor. Büyük camiadan rica ediyorum. Kimse Fenerbahçe'nin aleyhine konuşmasın. Elbette bugünkü durum kabul edilebilir değil. Ancak Aziz başkanın etrafında kenetlenmeliyiz. Kimin hesabı varsa sene sonuna saklamalıdır." dedi. 

''SAHAYA ÇIKMAK İSTEMİYORLAR''

Sözlerine devam eden Hakan Safi, "Topçularla konuşuyoruz. Moralleri bozuk. Sahaya çıkmak istemiyorlar, moralleri bozuluyor. Profesyonel de olsalar, gönülleriyle oynuyorlar. Destek olmak lazım. Bir tane Fenerbahçe var. Eleştiriyi dozunda yapmak lazım. Sene sonuna kadar Fenerbahçe ve Aziz başkan için destek istiyorum. Eleştirmek çok kolay. Önümüzde daha çok maç var. Seçilmiş yönetime destek olunmasını rica ediyorum. Taraftar, spor yazarı, içimizdeki Fenerbahçeliler kimin hesabı varsa lütfen sene sonuna bırakalım." açıklamasını yaptı.

"GÜNDEM SEÇİM OLMAMALI"

Hakan Safi son olarak "Herkesi sakin olmaya davet ediyorum. Burası Fenerbahçe. Bir tane Fenerbahçemiz var. Hep yarın var, yarın var. Önümüzde Liverpool maçı var. Hep destek, tam destek demenin bugün tam zamanı. Bugün için gündemde seçim değil, önümüzdeki maç olması lazım. Kimin ne hesabı varsa sene sonuna bırakmalı." şeklinde konuştu. 

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Sadık Sadık:
    Geçen sezonda çok duyduk daha önümüzde çok maç var 2 0 Yanıtla
  • Salih Yas Salih Yas:
    Kesin traşı.Yağcılık yapmayın.Başarısız her kim olursa oldun gidecek,görevi bırakacak.Fenerbahçe kimsenin çiftliği değil. 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Yılmaz Ahmet Yılmaz:
    Kante ağır kalıyor, gendouzi çok düz ve hata yapan bir adam, ismail zaten apayrı bir olay, irfan istikrarsız yakında sakatlanır, yani bu takımın orta sahası nerde asensio hep sakat, yani orta sahaya nasıl transfer yapmaz bu yönetim inanılır gibi değil. Geçen sene santrafor alınmadı mevcutlar gönderildi bu sene de orta saha yok. Yani bu planlamayı nasıl yapıyorsunuz ben inanamıyorum, 5 yaşındaki çocuk bile yapmaz bu hataları. Bilerek yapıyorlar bence fenerbahçe üzerinden bi plan var ama du bakalım. Bu kadar bariz hatalar başka türlü açıklanamaz. Bilerek eksik bırakıp insanları sinir hastası etmeye toplumu germeye çalışıyorlar bence. 0 0 Yanıtla
  • Murat Ustabasi Murat Ustabasi:
    BUDA OYLE SENDENDE OLMAZ O ZMN 0 0 Yanıtla
  • Serkan Polat Serkan Polat:
    buda prim yapmaya calisiyor,secim zamani azize demedigini birakmadi 0 0 Yanıtla
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