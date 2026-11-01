İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama - Son Dakika
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İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama

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İsrail\'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot\'tan Netanyahu\'ya sert suçlama
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İsrail'de genel seçimlerin ardından başlayan siyasi kriz giderek derinleşiyor. Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu seçim sonuçlarını kabul etmemek ve halkın iradesini baltalamakla suçladı. Netanyahu'nun seçimlere müdahale edildiği yönündeki iddialarına sert tepki gösteren Eisenkot, girişimin başarısız olduğunu söyledi.

İsrail'de seçim sonuçlarının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu ile rakibi Gadi Eisenkot arasındaki gerilim tırmandı. Eisenkot, Netanyahu'yu seçim sonuçlarını gayrimeşru göstermeye çalışmakla suçladı.

NETANYAHU'YA AĞIR SUÇLAMA: KÖTÜ NİYETLİ GİRİŞİM

İsrail'deki genel seçimlerde Başbakan Binyamin Netanyahu ile yarışan Yashar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, seçim sonuçları üzerinden rakibine sert sözlerle yüklendi. İsrail Merkezi Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg'in seçimlerin usulüne uygun gerçekleştirildiğini açıklamasının ardından Eisenkot, seçimlere dışarıdan müdahale edildiği iddialarını reddetti. Netanyahu ve müttefiklerini seçim sonuçlarını geçersiz göstermeye çalışmakla suçlayan Eisenkot, şu ifadeleri kullandı: "Seçim sonuçlarını reddetmeye, halkın iradesini baltalamaya, bütün bir topluluğu karalamaya ve İsrail'i yeni bir seçim turuna sürüklemeye yönelik iğrenç ve kötü niyetli girişim başarısız olmuştur."

İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama

"YALNIZCA KAYBETTİĞİNİN FARKINDA OLAN BİRİ..."

Eisenkot, Netanyahu'nun seçim sürecine ilişkin açıklamalarının devlet kurumlarına duyulan güveni zedelediğini savundu. Netanyahu'yu seçim sonuçlarına yönelik "gayrimeşrulaştırma kampanyası" yürütmekle suçlayan Eisenkot, eleştirilerini daha da sertleştirdi. "Yalnızca kaybettiğinin farkında olan biri, devlet kurumlarına duyulan kamu güvenine daha da zarar verme pahasına böylesine küstah bir gayrimeşrulaştırma kampanyası başlatırdı." Seçim sonuçlarının açık ve geçerli olduğunu savunan Eisenkot, İsraillilere "arka plandaki gürültüyü ve saat başı değişen söylemleri görmezden gelmeleri." çağrısında bulundu. Eisenkot ayrıca Netanyahu liderliğindeki mevcut hükümet bloğunun parlamentoda çoğunluğu sağlayamadığını vurguladı.

NETANYAHU'NUN BLOĞU 61 SANDALYEYE ULAŞAMADI

İsrail'de salı günü gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından ortaya çıkan parlamento tablosu, hükümet kurma sürecini zorlaştırdı. Verilen seçim sonuçlarına göre Netanyahu liderliğindeki blok, 120 sandalyeli Knesset'te 53 milletvekilliği kazandı. Ancak hükümet kurmak için gereken çoğunluk 61 sandalye olduğundan Netanyahu'nun bloğu tek başına yeterli sayıya ulaşamadı. Eisenkot ile aynı siyasi çizgide yer alan partiler ise toplam 48 sandalye elde etti. Böylece iki taraf da kendi mevcut bloklarıyla hükümet kurabilecek çoğunluğu sağlayamadı.

İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama

ARAP PARTİLERİ 19 SANDALYEYLE KİLİT KONUMA GELDİ

Seçim sonuçlarının en dikkat çekici ayrıntılarından biri, İsrail'deki Arapları temsil eden partilerin elde ettiği sandalye sayısı oldu. Arap partileri, parlamentodaki temsil sayılarını yaklaşık iki katına çıkararak 19 milletvekilliğine ulaştı. Bu sonuçla birlikte söz konusu partiler, hükümet kurma hesaplarında önemli bir konuma yerleşti. Ancak hem Netanyahu hem de Eisenkot, seçimlerden önce Arap partileriyle iş birliği yapmayacaklarını açıklamıştı. Bu nedenle parlamentodaki sandalye dağılımı, yeni hükümetin nasıl kurulacağına ilişkin belirsizliği artırdı. 

GÖZLER 4 KASIM'DA CUMHURBAŞKANI HERZOG'DA

İsrail'de seçimlerin ardından hükümeti kurma görevinin hangi siyasi lidere verileceği merak ediliyor. İsrailli kaynaklara göre Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konutunda yapılacak istişarelerin 4 Kasım'da başlaması planlanıyor. Bu görüşmelerde partilerin hükümet kurma sürecine ilişkin tutumları ele alınacak.

İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama
Kaynak: İHA
Binyamin NetanyahuPolitikaİsrailKavgaDünyaSon Dakika

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