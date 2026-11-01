Eskişehir'de çiftçi Mustafa Umarlar'ın hasada hazır domates tarlasının traktörlerle ezildiği öne sürüldü - Son Dakika
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Eskişehir'de çiftçi Mustafa Umarlar'ın hasada hazır domates tarlasının traktörlerle ezildiği öne sürüldü

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Eskişehir\'de çiftçi Mustafa Umarlar\'ın hasada hazır domates tarlasının traktörlerle ezildiği öne sürüldü
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Eskişehir\'de çiftçi Mustafa Umarlar\'ın hasada hazır domates tarlasının traktörlerle ezildiği öne sürüldü
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Eskişehir Çerkez Çukurhisar Mahallesi'nde kira sözleşmesi sona eren 158 dönümlük tarlada, çiftçi Mustafa Umarlar'ın yaklaşık 15 milyon TL değerindeki domates mahsulünün 31 Ekim gecesi kimliği belirsiz kişilerce tarım makineleriyle telef edildiği iddia edildi. Sulama boruları da kesilen ve 8 milyon TL civarında masraf yaptığı belirtilen üretici, jandarmaya başvurarak hukuki süreç başlattı.

Eskişehir'de bir çiftçinin 158 dönümlük araziye ektiği ve hasada hazır hale getirdiği yaklaşık 15 milyon TL değerindeki domateslerin, kimliği belirsiz kişilerce traktörlerle ezildiği iddia edildi.

KİRA SÖZLEŞMESİ BİTTİĞİ GECE TARLAYA GİRİLDİ

Olay, 31 Ekim gecesi Çerkez Çukurhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçi Mustafa Umarlar tarafından kiralanan 158 dönümlük tarlada yetiştirilen domatesler, kira sözleşmesinin sona ermesinin ertesi gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarım makineleri ve traktörlerle ezildi.

Sabah saatlerinde tarlasına giden Umarlar, hasat edilmeyi bekleyen tüm mahsulün telef edildiğini ve sulama borularının da kesilerek kullanılamaz hale getirildiğini gördü.

8 MİLYON TL MASRAF YAPMIŞTI

Yaklaşık 8 milyon TL üretim masrafı yaptığı ve tarlada 15 milyon TL değerinde ürünü olduğu öğrenilen çiftçi, durumu jandarma ekiplerine bildirerek hukuki süreç başlattı.

Kaynak: İHA
ÇukurhisarEskişehir3. SayfaEkonomiGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • KALEM KALEM:
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SON DAKİKA: Eskişehir'de çiftçi Mustafa Umarlar'ın hasada hazır domates tarlasının traktörlerle ezildiği öne sürüldü - Son Dakika
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