Eskişehir\'de çiftçi Mustafa Umarlar\'ın hasada hazır domates tarlasının traktörlerle ezildiği öne sürüldü

Eskişehir'de bir çiftçinin 158 dönümlük araziye ektiği ve hasada hazır hale getirdiği yaklaşık 15 milyon TL değerindeki domateslerin, kimliği belirsiz kişilerce traktörlerle ezildiği iddia edildi.

KİRA SÖZLEŞMESİ BİTTİĞİ GECE TARLAYA GİRİLDİ

Olay, 31 Ekim gecesi Çerkez Çukurhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçi Mustafa Umarlar tarafından kiralanan 158 dönümlük tarlada yetiştirilen domatesler, kira sözleşmesinin sona ermesinin ertesi gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarım makineleri ve traktörlerle ezildi.

Sabah saatlerinde tarlasına giden Umarlar, hasat edilmeyi bekleyen tüm mahsulün telef edildiğini ve sulama borularının da kesilerek kullanılamaz hale getirildiğini gördü.

8 MİLYON TL MASRAF YAPMIŞTI

Yaklaşık 8 milyon TL üretim masrafı yaptığı ve tarlada 15 milyon TL değerinde ürünü olduğu öğrenilen çiftçi, durumu jandarma ekiplerine bildirerek hukuki süreç başlattı.