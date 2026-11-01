Vincenzo Italiano\'dan flaş itiraf: Bunu düzeltmemiz lazım

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'de 2-2 berabere biten Kasımpaşa maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"BUNU DERHAL DÜZELTMEMİZ LAZIM''

Maç hakkında konuşan Vincenzo Italiano, "Maalesef 2-0'dan verdik maçı. Bence sonradan şiddetimiz, kalitemiz birazcık azaldı. 4-5 tane çok iyi şans yakaladık 3. gol için. Fakat işte maalesef dikkat eksikliği oldu, ritim düştü. Takım orada kontrolü kaybetti ve 2 gol yedik. Onları tebrik ediyorum, 2 güzel gol attılar. 2-0 elimizdeydi maç, bunu verdik. Düzeltmemiz gerekiyor. Deplasmandaki oyunu, sonuçları düzeltmeliyiz. Maç elimizdeydi, 2-0'dan verdik. Bundan sonraki deplasmanlarda bunu derhal düzeltmemiz lazım.'' dedi.

"BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDÜYORUZ"

Deplasmanda yaşanan puan kayıplarına dikkat çeken İtalyan hoca, "Bence bugün eski deplasmanlara bakarsak, galibiyete çok yakındık. Fenerbahçe maçını kazandık. Aradan zaman geçti ama onu kazandık. Bu takımın deplasmanda kazanacak kapasitesi var ama iç sahadaki kaliteyi, konsantrasyonu deplasmanda gösteremiyoruz ve bedelini çok ağır ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

''DEPLASMANDA ERİŞEMİYORUZ''

Sözlerine devam eden Italiano, "Böyle olunca rakipler de iyi oynuyor. 2 güzel gol attılar. İç sahada çok az hata yapıyoruz, çok şans yaratıyoruz, mükemmel denecek oyuna deplasmanda erişemiyoruz. Çözüm bulmamız lazım, bulacağız. Galibiyete çok yakındık, olmadı. Bunu çözmemiz lazım." sözlerini sarf etti.

"DOĞRU GİBİ GELDİ"

Oyuncu değişiklikleriyle ilgili soruya cevap veren Italiano, "O anda doğru karar gibi geldi. Bence değişiklikler doğruydu." şeklinde konuştu.