Kocaali Merkez Mahallesi Muhtarı Karasu\'da 149 gram kokainle yakalanınca tutuklandı

Kocaali Merkez Mahallesi Muhtarı Karasu'da 149 gram kokainle yakalanınca tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 149 gram kokainle yakalanan Kocaali Merkez Mahallesi Muhtarı Beyti Kuru ile S.A. tutuklandı. İstanbul'dan uyuşturucu getirecekleri belirlenen iki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 'Sokaklar Güvende' operasyonları kapsamında, Kocaali Merkez Mahallesi Muhtarı Beyti Kuru ile S.A.'nın İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı.
149 GRAM KOKAİN İLE SUÇÜSTÜ YAKALANDI
İki şüphelinin bulunduğu aracın İstanbul'dan hareket ederek Karasu ilçesine geldiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 149 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan muhtar Beyti Kuru ile S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
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