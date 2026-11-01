Fındık Kurdu Berna\'yı görenler şaşırıyor! Artık 27 yaşında

Fındık Kurdu Berna, yıllar sonra değişen görüntüsüyle yeniden merak konusu oldu. Bir Şarkısın Sen programının unutulmaz çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu, 27 yaşına girerken müzikle bağını koparmadı.

BİR ŞARKISIN SEN'İN KÜÇÜK YILDIZIYDI

Bir döneme damga vuran televizyon programlarından Bir Şarkısın Sen, yetenekli çocukların sahne performanslarıyla izleyicileri ekran başına topluyordu. Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunduğu programda dikkat çeken isimlerden biri de Berna Karagözoğlu olmuştu.

Henüz 9 yaşındayken milyonların karşısına çıkan Berna, yalnızca sesiyle değil, sahnedeki özgüveni ve hareketli tavırlarıyla da izleyicilerin ilgisini çekmişti. Şarkı aralarında yaptığı konuşmalar, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar ve hazırcevaplığı, onu programın akılda kalan isimlerinden biri haline getirmişti.

FINDIK KURDU BERNA'NIN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Çocuk yaşta "Fındık Kurdu" lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu, artık yetişkin bir şarkıcı. 1999 doğumlu olan Karagözoğlu, 2026 yılında 27 yaşına girdi. Programda çift at kuyruğu saçları ve rengarenk sahne kıyafetleriyle hatırlanan Berna'nın görünümü, aradan geçen yıllarla birlikte değişti. Çocukluk yıllarındaki görüntüsü hafızalarda kalan şarkıcının bugünkü saç ve giyim tercihleri de farklılaştı.