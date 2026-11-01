Fındık Kurdu Berna'yı görenler şaşırıyor! Artık 27 yaşında - Son Dakika
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Fındık Kurdu Berna'yı görenler şaşırıyor! Artık 27 yaşında

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Fındık Kurdu Berna\'yı görenler şaşırıyor! Artık 27 yaşında
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Bir dönemin sevilen televizyon programı Bir Şarkısın Sen'de henüz 9 yaşındayken tanınan ve "Fındık Kurdu" lakabıyla hafızalara kazınan Berna Karagözoğlu, artık 27 yaşında. Güçlü sesi, enerjik tavırları ve hazırcevaplığıyla izleyicilerin sevgisini kazanan çocuk yıldız, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekiyor. Müzik kariyerini sürdüren Karagözoğlu, daha önce yaptığı açıklamada büyüdüğünü kabullenmeyen kişilerin kıyafet ve makyaj tercihlerini eleştirdiğini anlatmıştı.

Fındık Kurdu Berna, yıllar sonra değişen görüntüsüyle yeniden merak konusu oldu. Bir Şarkısın Sen programının unutulmaz çocuk yıldızı Berna Karagözoğlu, 27 yaşına girerken müzikle bağını koparmadı. 

Fındık Kurdu Berna'yı görenler şaşırıyor! Artık 27 yaşında

BİR ŞARKISIN SEN'İN KÜÇÜK YILDIZIYDI

Bir döneme damga vuran televizyon programlarından Bir Şarkısın Sen, yetenekli çocukların sahne performanslarıyla izleyicileri ekran başına topluyordu. Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un sunduğu programda dikkat çeken isimlerden biri de Berna Karagözoğlu olmuştu.

Fındık Kurdu Berna'yı görenler şaşırıyor! Artık 27 yaşında

Henüz 9 yaşındayken milyonların karşısına çıkan Berna, yalnızca sesiyle değil, sahnedeki özgüveni ve hareketli tavırlarıyla da izleyicilerin ilgisini çekmişti. Şarkı aralarında yaptığı konuşmalar, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlar ve hazırcevaplığı, onu programın akılda kalan isimlerinden biri haline getirmişti. 

Fındık Kurdu Berna'yı görenler şaşırıyor! Artık 27 yaşında

FINDIK KURDU BERNA'NIN SON HALİ ŞAŞIRTTI

Çocuk yaşta "Fındık Kurdu" lakabıyla tanınan Berna Karagözoğlu, artık yetişkin bir şarkıcı. 1999 doğumlu olan Karagözoğlu, 2026 yılında 27 yaşına girdi. Programda çift at kuyruğu saçları ve rengarenk sahne kıyafetleriyle hatırlanan Berna'nın görünümü, aradan geçen yıllarla birlikte değişti. Çocukluk yıllarındaki görüntüsü hafızalarda kalan şarkıcının bugünkü saç ve giyim tercihleri de farklılaştı.

Fındık Kurdu Berna'yı görenler şaşırıyor! Artık 27 yaşında
Berna KaragözoğluMagazinMakyajMüzikÇocukSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mf K Mf K:
    Ölmemiş miydi bu 1 0 Yanıtla
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