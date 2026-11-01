Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi - Son Dakika
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Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi

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Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü görevine vekaleten Atila Türeli getirildi
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Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un fon soruşturması kapsamında "örgüt üyeliği" ve "rüşvet" suçlamaları ile gözaltına alınmasının ardından yönetimde görev değişikliğine gidildi. Genel Müdür Yardımcısı Atilla Türeli, Yönetim Kurulu kararıyla vekaleten genel müdür olarak görevlendirildi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun'un fon soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yerine geçecek isim belli oldu.

Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar doğrultusunda, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Atila Türeli vekaleten Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

KORKMAZ ENES ERGUN'A İKİ SUÇLAMA YÖNELTİLDİ 

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, fon soruşturması kapsamında "örgüt üyeliği" ve "rüşvet" suçlamaları ile gözaltına alınmıştı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan ‘Fon Soruşturması’ kapsamında; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve rüşvet’ suçlarından gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

ATİLLA TÜRELİ KİMDİR?

Atilla Türeli 1970 yılında Konya Ereğli’de doğdu. İlkokulu Ereğli Cumhuriyet İlkokulu'nda, ortaokul ve liseyi Konya Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

2008 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Avrupa Birliği Kamu Hukuku ve Entegrasyon (European Public Law and Integration Programme) yüksek lisans programını tamamladı. 1994 yılında avukatlık ruhsatını aldı.

2000 yılına kadar adli yargıda hakim olarak görev yaptı. 2000 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın (İMKB) açtığı sınavı kazanarak Hukuk Müşavirliği'nde avukat olarak göreve başladı.

2000-2012 yılları arasında aynı bölümde her kademede çalıştı.

2012-2014 yıllarında Üye İşleri Bölüm Müdürü, 2014-2016 yıllarında Uyum Bölüm Müdürü, 2016-2023 yılları arasında ise Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yaptı. Türeli, halen TÜRİB Yönetim Kurulu Üyesi ve İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesidir. Türeli, çeşitli hukuk dallarında uzman arabuluculuk sertifikalarına sahiptir.

Korkmaz Enes ErgunBorsa İstanbulGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • rvwzb622jy rvwzb622jy:
    maalesef borsanın gidişatı iyi değil 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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