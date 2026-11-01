Paraya para demiyordu! Yasin Cengiz'in son hali ortaya çıktı - Son Dakika
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Paraya para demiyordu! Yasin Cengiz'in son hali ortaya çıktı

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Paraya para demiyordu! Yasin Cengiz\'in son hali ortaya çıktı
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Paraya para demiyordu! Yasin Cengiz\'in son hali ortaya çıktı
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Göbek dansıyla dünya çapında tanınan ve bir dönem milyonlarca liralık servetiyle dikkat çeken Yasin Cengiz, bu kez hastanede çekildiği iddia edilen görüntüleriyle merak konusu oldu. Bir dönem organizasyon başı 100 bin dolar kazandığı öne sürülen fenomenin tekerlekli sandalyeli görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Bir dönem paraya para demediği öne sürülen sanal alem ünlüsü Yasin Cengiz'in hastane görüntüleri ortaya çıktı. Geçmişte yüz binlerce dolarlık servet iddialarıyla dikkat çeken fenomenin tekerlekli sandalyede görülmesi, sağlık durumuna ilişkin soruları beraberinde getirdi.

Paraya para demiyordu! Yasin Cengiz'in son hali ortaya çıktı

MİLYONLAR KAZANDIĞI İDDİA EDİLİYORDU! SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Göbek dansıyla kısa sürede dünya çapında tanınan Yasin Cengiz, bu kez eğlenceli videolarıyla değil, hastanede çekildiği belirtilen görüntüleriyle dikkat çekti. Kayseri Muhabiri'nin aktardığı görüntülerde, fenomenin tekerlekli sandalyeyle hastaneye götürüldüğü belirtildi. 

Paraya para demiyordu! Yasin Cengiz'in son hali ortaya çıktı

Cengiz'in kiloları nedeniyle hareket etmekte zorlandığı ve hareket kabiliyetini kaybettiği de öne sürüldü. Yasin Cengiz'in hastanedeki görüntülerinin yaklaşık üç hafta önce kaydedildiği iddia edildi.

Paraya para demiyordu! Yasin Cengiz'in son hali ortaya çıktı

DANSLARIYLA ÜNLÜ OLMUŞTU

Yasin Cengiz, Biser King'in "Dom Dom Yes Yes" şarkısı eşliğinde yaptığı göbek dansıyla tanındı. "Skibidi Dop Dop" dansıyla geniş kitlelere ulaşan fenomen, yemek ve dansı bir araya getirdiği videolarla Türkiye dışında da ilgi gördü. 2023 yılının sonu itibarıyla fenomenin gelirinin 400 bin dolar, toplam servetinin ise yüz binlerce dolar civarında olduğu iddia edilmişti. Yasin Cengiz'in katıldığı etkinliklerde sahne başına yaklaşık 100 bin dolar aldığı ileri sürülmüştü. 

Paraya para demiyordu! Yasin Cengiz'in son hali ortaya çıktı
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Altay Bozkurt Altay Bozkurt:
    200 den 300 kiloya çikmiš !!! fazla sürmez, kalp damarları bu durumda zaten yagdan neredeyse kapanma durumuna gelmiştir , pek kilo verecek gibi gözükmüyor. 3 0 Yanıtla
  • Subhi Demiroğlu Subhi Demiroğlu:
    kürekle döner yersen olacağı budur can boğazdan gelir göz hakkı vurdu bedeni 1 0 Yanıtla
  • Realist Realist:
    Ne 100 dolari allah askiniza. Kim verir o parayi. Haaa 100-200 bin tl verebilirler 0 0 Yanıtla
  • Y. Selim Y. Selim:
    5. sınıftayken çok meşhurdu bu adam sonra birden ortadan kayboldu??????? 0 0 Yanıtla
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