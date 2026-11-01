Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu - Son Dakika
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Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu

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Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
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beIN Trio programında yorum yapan eski hakem Bülent Yıldırım, 2-2 beraberlikle sona eren Kasımpaşa - Beşiktaş maçının tartışması pozisyonlarını değerlendirdi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş 2-0 öne geçtiği maçta Kasımpala ile 2-2 berabere kaldı. Eski hakem Bülent Yıldırım, tartışmalı pozisyonları beIN SPORTS'taki Trio programında değerlendirdi.

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Bülent Yıldırım: ''Bu pozisyon bariz gol şansı. Kaleye olan mesafe çok yakın, Hajradinovic kaleye daha yakın, kontrol ihtimali yüksek, topu kontrol etme ihtimali yok ve başka savunma oyuncusu yok. Nübel pozisyona geç kalıyor. Bariz gol şansının bütün kriterleri oluşmuş durumda. Net bir kırmızı kart, VAR'ın müdahale etmesi gerekirdi. Çok net bir hata var.''

Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu

AYBERK VE MURILLO ARASINDA YAŞANAN POZİSYON

Bülent Yıldırım: ''Murillo, Ayberk'e sinirlendi. Doğal aksiyon bittikten sonra Ayberk'in kasık bölgesine sol ayağıyla ekstra hareket yapıyor. Gözden kaçan bir şiddetli hareket. Murillo'nun kırmızı kart görmesi gerekirdi.''

Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu

ARAOUS VE VLAHOVIC'IN MÜCADELESİ

Bülent Yıldırım: ''Hakem sarı kart gösterdi. Bu hareket şiddetli bir harekettir. Bu futbol mu? Hayır. Adem Atous'un kırmızı kart görmesi gerekiyordu. Hakem ve VAR tarafından atlandı.''

Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
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Bülent YıldırımKasımpaşaBeşiktaşFutbolbeINSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • mihraliii68 mihraliii68:
    bir hata oyunun gidişatını çok etkiler bazen. Bu yüzden karar vericiler çok dikkatli olaması gerekir. 0 0 Yanıtla
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