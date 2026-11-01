Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler - Son Dakika
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Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler

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Fenerbahçe\'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler
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Fenerbahçe\'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler
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Fenerbahçe, teknik direktör arayışlarında sürpriz bir isim olarak Portekizli Sergio Conceiçao'yu gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un Conceiçao için olumlu referans verdiği belirtildi. Ayrıca Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu da diğer adaylar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları veya gelecek planlamaları kapsamında gündeme sürpriz bir isim geldi. 

YENİ HEDEF SERGIO CONCEICAO

Birçok hocanın kapısını çalan Fenerbahçe'nin son olarak Portekizli teknik adam Sergio Conceiçao'yu gündemine aldığı iddia edildi.

JORGE JESUS'TAN GEÇER NOT

Haberde yer alan detaylara göre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, kendisiyle iletişime geçen sarı-lacivertli kurmaylara vatandaşı Conceiçao hakkında sarı-lacivertli yönetime son derece olumlu bir referans verdi. Jesus'un, Conceiçao'nun disiplinli yapısı, takıma kazandırdığı dinamizm ve yüksek seviyedeki rekabetçi tarzı vurgulayarak bu hamleyi desteklediği ifade edildi. Portekizli teknik adamın, vatandaşı için "Onda benim gençliğimi görüyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı. 

Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler

DİĞER ADAYLAR KOCAMAN VE BELÖZOĞLU

Öte yandan Fenerbahçe'nin hedefindeki diğer teknik direktörler ise Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu oldu. TRT Spor'daki habere göre; Sarı-lacivertli kulüpte kısa süre içerisinde 3 teknik direktörle ilgili somut gelişmelerin yaşanacağı ifade edildi. 

Fenerbahçe'de yapılan son toplantıda 3 isim öne çıktı! İşte o teknik direktörler

VALVERDE VE MENDILIBAR'LA DA TEMASA GEÇİLMİŞTİ

Fenerbahçe yönetimi, listesindeki iki İspanyol çalıştırıcı olan Ernesto Valverde ve Jose Luis Mendilibar'la da temasa geçerek görüşmelerde bulunmuştu. Yönetimin, hem Valverde hem de Mendilibar'dan takımla ilgili değerlendirme raporu istediği öne sürüldü.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Camoka99 Camoka99:
    emre Belezoğlu sakın almayın zarar verir takıma istemiyoruz 6 0 Yanıtla
  • domates biber domates biber:
    kim gelirse gelsin sonuç değişmeyecek. 3 0 Yanıtla
  • Boran Fırtınası Boran Fırtınası:
    Haşortmanlı en büyük aday 3 0 Yanıtla
  • Camoka99 Camoka99:
    bence en büyük aday İsmail Kartal olsun en azından konuyu biliyor?? 1 1 Yanıtla
  • Camoka99 Camoka99:
    ilaç Yılmaz VURAL YARDIMCILARI VOLKAN BÜLENT AYKUT AYAĞA KALKAR TAKIM 1 0 Yanıtla
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