Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı

Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı şüphesi üzerine İstanbul'da operasyon düzenlendi. Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen 5 şüpheli yakalandı.

FENERBAHÇE TRİBÜN LİDERİNE SUİKAST HAZIRLIĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu tespit edildi. Saldırı hazırlığıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin farklı şehirlerden İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. İstanbul'da yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin kaldığı adresler belirlendi ve operasyon için harekete geçildi.

ESENYURT'TAKİ HÜCRE EVİNE OPERASYON

Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin Esenyurt ilçesindeki bir hücre evinde kaldıkları belirlendi. İbrahim Ç.nin, Gaziantep'ten İstanbul'a gelen üç şüpheliyle aynı adreste bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda Cihan Can G., Abdulkadir D. ve Orhan B. de gözaltına alındı. Böylece saldırı hazırlığıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen dört şüpheli yakalanmış oldu. Soruşturma kapsamında silahların temin edilmesine ilişkin çalışmalar da yürütüldü.

SALDIRIDA KULLANILACAK SİLAHLARI TEMİN EDEN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Soruşturmayı genişleten ekipler, saldırıda kullanılması planlanan silahların temin edilmesinde rol oynadığı belirlenen Çınar A. da yakaladı. Şahsın gözaltına alınmasıyla birlikte operasyonda yakalanan şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmat da dikkat çekti. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 200 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmat, yürütülen soruşturma kapsamında incelemeye alındı.