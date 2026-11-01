Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı

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Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı
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İstanbul'da Fenerbahçe tribün grubu Genç Fenerbahçeliler'in (GFB) lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı şüphesiyle operasyon düzenlendi. Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik soruşturmada, saldırı için farklı şehirlerden İstanbul'a geldikleri belirlenen şüpheliler yakalandı. Esenyurt'taki hücre evine düzenlenen operasyonların ardından toplam 5 kişi gözaltına alınırken, uzun namlulu silah, tabancalar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı şüphesi üzerine İstanbul'da operasyon düzenlendi. Daltonlar suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirtilen 5 şüpheli yakalandı.

FENERBAHÇE TRİBÜN LİDERİNE SUİKAST HAZIRLIĞI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, Genç Fenerbahçeliler lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı saldırı hazırlığında bulunulduğu tespit edildi. Saldırı hazırlığıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin farklı şehirlerden İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. İstanbul'da yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin kaldığı adresler belirlendi ve operasyon için harekete geçildi.

Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı

ESENYURT'TAKİ HÜCRE EVİNE OPERASYON

Polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüphelilerin Esenyurt ilçesindeki bir hücre evinde kaldıkları belirlendi. İbrahim Ç.nin, Gaziantep'ten İstanbul'a gelen üç şüpheliyle aynı adreste bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonlarda Cihan Can G., Abdulkadir D. ve Orhan B. de gözaltına alındı. Böylece saldırı hazırlığıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen dört şüpheli yakalanmış oldu. Soruşturma kapsamında silahların temin edilmesine ilişkin çalışmalar da yürütüldü.

Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı

SALDIRIDA KULLANILACAK SİLAHLARI TEMİN EDEN ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Soruşturmayı genişleten ekipler, saldırıda kullanılması planlanan silahların temin edilmesinde rol oynadığı belirlenen Çınar A. da yakaladı. Şahsın gözaltına alınmasıyla birlikte operasyonda yakalanan şüpheli sayısı 5'e yükseldi. Operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmat da dikkat çekti. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 1 uzun namlulu piyade tüfeği, 2 tabanca, 2 uzatılmış şarjör ve 200 fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmat, yürütülen soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Fenerbahçe tribün liderine suikast hazırlığı! 5 kişi gözaltına alındı
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • İbrahim Yendi İbrahim Yendi:
    ya bu kadar uzatmaya gerek yok getirin idamı bitirin işi .ABD de idam var bizde niye yok 21 1 Yanıtla
  • Mustafa Naz Mustafa Naz:
    idam yasasi gelsin istiyorum.cunku kendimi guvende hissetmiyorum 19 1 Yanıtla
  • HALİS ER HALİS ER:
    Bu saç modellerini sınırdışı edin ülke rahatlar 13 1 Yanıtla
  • Serkan Genç Serkan Genç:
    kafaya taktılar bi kere 10 1 Yanıtla
  • Boran Fırtınası Boran Fırtınası:
    Suikast mi? Pehh :) ulan güldürdünüz valla. 2 5 Yanıtla
    vedat cici vedat cici:
    bence gündem değişsin diye yapılmış 1 4
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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